노무현 전 대통령 17주기…전북지사 후보들 "정신 계승" 다짐

[촬영 임채두, 정경재]

노무현 전 대통령 서거 17주기인 23일 전북특별자치도지사 후보들은 "고인의 숭고한 정신을 계승하겠다"고 다짐했다.

민주당 이원택 후보는 이날 입장문을 내고 "반칙과 특권이 없는 세상, 국토 균형발전 등 사람 사는 세상을 만들기 위해 헌신하신 고인의 숭고한 정신 계승을 다짐한다"고 밝혔다.

이어 "노 전 대통령의 꿈은 이재명 대통령으로 이어지고 있다"며 "현대차 9조원 투자 등 전북의 기회를 현실로 만들려면 노무현 정신을 계승한 이재명 대통령과 정부, 민주당을 움직여 전북의 몫을 끝까지 챙길 집권여당의 도지사가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "김대중-노무현-문재인 정부를 계승한 이재명 정부에 대한 흔들림 없는 도민의 신뢰와 지지를 재확인하고, 이재명 정부의 국정 동력을 전북도민이 체감할 성장으로 끌어내겠다"고 덧붙였다.

민주당에서 제명된 무소속 김관영 후보도 논평을 내고 "노무현 정신을 전북 땅에서 반드시 실현해 전북의 자존심을 지키겠다"고 선언했다.

김 후보는 "우리가 고인을 그리워하는 이유는 약속된 꽃길을 버리고 외로운 자갈밭을 걸었던 정의로움 때문"이라며 "그의 '바보 정신'이야말로 오늘날 우리가 이어받아야 할 시대정신"이라고 짚었다.

이어 "오늘날의 정치는 맹목적인 진영 논리, 내 편에게만 관대한 이중 잣대, 수단과 방법을 가리지 않는 무차별적인 낙인찍기가 지배하고 있다"며 "노 전 대통령이 경계하셨던 야만의 정치가 형태만 바꾼 채 도처에서 재현되고 있다"고 지적했다.

그러면서 "'강물은 바다를 포기하지 않는다'는 노 전 대통령의 말씀이 생생하다"며 "거짓이 진실을 가로막는 현실 속에서도 오직 전북도민만을 바라보고 묵묵히 나아가 '진짜 노무현 정신'을 완성하겠다"고 덧붙였다.

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