지방선거 공식 선거운동 첫날⋯민원 39건 접수

소음 16건·교통 불편 12건·기타 11건

연합뉴스

제9회 전국동시지방선거와 재보궐선거 공식 선거운동이 21일부터 시작된 가운데, 첫날부터 도내에서 선거운동과 관련한 주민 불편 민원이 잇따라 접수됐다.

전북경찰청에 따르면 이날 오전 5시부터 오후 4시까지 지방선거 및 재보궐선거 선거운동과 관련해 경찰에 접수된 민원은 총 39건으로 집계됐다.

소음이 16건으로 가장 많았으며, 교통 불편 12건, 기타 민원이 11건으로 그 뒤를 이었다. 그 중 32건은 경찰의 현장 출동까지 이어진 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “민원이 들어오면 전북특별자치도 선거관리위원회에 연락하는 동시에 현장 조치를 진행했다”고 전했다.

공직선거법상 연설·대담 차량에 확성기를 부착할 경우 정격 출력은 3kW, 음악 출력은 127dB을 초과할 수 없다.

다만 시도지사 후보자용 확성장치의 경우 정격 출력이 40kW, 음악 출력은 150dB로 제한 기준이 완화된다.

또한 휴대용 확성장치는 정격 출력 30W, 시도지사 후보자용은 정격 출력 3kW가 제한 기준이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지