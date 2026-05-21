“가짜와 진짜의 싸움”…이원택 후보 공식 출정식

전주 가련광장사거리에서 출근길 아침 유세 본격적인 선거운동 돌입

20일 오전 전주 가련광장사거리에서 더불어민주당 이원택 전북도지사 후보가 공식 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. /김영호 기자

“도민의 삶을 바꾸는 미래지향적인 전북을 만들어 나가겠습니다.”

더불어민주당 이원택 전북도지사 후보가 20일 오전 전주 가련광장사거리에서 공식 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 비가 오락가락하던 현장에는 당원과 지지자, 시민들이 운집해 선거 열기를 끌어올리는 모습을 보였다.

파란색 옷을 입은 지지자들은 “이원택”을 연호하며 분위기를 달궜고, 유세차 주변은 출정식을 보기 위해 나온 시민들로 붐볐다. 선거운동원들의 율동과 음악이 이어지는 가운데, 현장 곳곳에서는 후보 이름이 적힌 피켓과 현수막이 흔들렸다.

이 후보는 이날 첫 유세에서 “이번 선거는 단순한 지역 선거가 아니라 전북의 미래를 결정하는 싸움”이라며 “가짜 프레임과 거짓 정치에 맞서 참된 진실로 도민 앞에 서겠다”고 목소리를 높였다.

이어 “민주당을 분열시키려는 정치적 프레임을 반드시 깨부숴야 한다”며 “이재명 대통령과 함께 전북 발전의 길을 열어가겠다”고 강조했다.

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