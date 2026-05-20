조지훈‧이원택 “이재명 정부와 함께 민주당 원팀으로 전주‧전북 성공”

더불어민주당 조지훈 전주시장 후보와 이원택 전북특별자치도지사 후보가 시청 브리핑룸에서 합동 기자회견을 하고 있다. 강정원 기자

더불어민주당 조지훈 전주시장 후보와 이원택 전북특별자치도지사 후보가 20일 “이재명 정부와 함께 민주당 원팀으로 전주와 전북의 성공을 이뤄내겠다”며 지지를 호소했다.

이들 후보는 이날 전주시청 브리핑룸에서 합동 기자회견을 열고 “이번 지방선거는 이재명 정부의 지방 동반자를 선출하는 시간”이라며 “빛의 혁명으로 만들어진 국민주권 정부를 뒷받침하는 진짜 지방 정부를 구성해야 한다”고 강조했다.

조 후보는 “민주당의 후보만이 중앙정부와 국회를 아우르는 힘으로 전주와 전북의 성공을 이룰 수 있다”며 “이원택 후보와 함께 경제와 산업의 힘으로 전북을 눌러온 삼중 소외를 돌파하고 전주·전북의 발전을 같이 이루겠다”고 밝혔다.

그러면서 “공식 선거운동 기간에도 전주의 골목골목을 누비며 시민을 만나고 목소리를 듣는 현장 중심 경청 선거운동을 펼치겠다”고 말했다.

이 후보는 “그동안 저와 조 후보는 전북의 사람들을 직접 만나고 발로 뛰며 전북의 발전과 번영의 길을 만들어 왔다”며 “이제는 이재명 대통령과 전북 출신의 국무위원‧국회의원과 함께 전북 대전환의 문을 확실히 열겠다”고 강조했다.

이어 “미래 산업 중심 전북과 전주를 대한민국의 새로운 표준으로 다시 세울 수 있도록 민주당 원팀으로 승리하겠다”고 덧붙였다.

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