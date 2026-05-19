김관영 “청년 인재 1만 명·AI CEO 1000명 육성하겠다”

AI 인재 1만명·청년 CEO 1000명 육성…청년 일자리 확대 월세·임대보증금·자산형성 지원…‘찾아오는 전북’ 정주 기반 확보 4050 낀 세대 전담팀·공공산후조리원·24시간 아이돌봄 추진

19일 김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. /이준서 기자

김관영 무소속 전북특별자치도지사 후보가 19일 청년 인재 1만 명과 청년 CEO 1000명 육성 등을 담은 청년·여성 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “청년이 모이고 여성과 가족이 안심하고 생활할 수 있는 전북을 만들겠다”며 청년·여성 분야 2·3호 공약을 공개했다.

김 후보는 우선 AI 등 첨단산업 분야에서 청년 인재 1만명을 육성하고 AI 분야 청년 CEO 1000명을 키우겠다고 전했다.

기업과 대학, 연구기관을 연결해 첨단산업 일자리를 확대하고 청년 창업 기반도 강화하겠다는 구상이다.

그는 “지역 균형발전을 국정 기조로 삼은 이재명 대통령과의 공조를 통해 AI 등 미래산업 일자리를 만들겠다”며 “떠나는 전북이 아니라 청년이 찾아오는 전북으로 바꾸겠다”고 말했다.

또 안호영 국회의원이 제시했던 새만금 반도체 산업 전략도 계승하겠다고 밝혔다. 그러면서 김 후보는 “새만금 AI·반도체 RE100 산업거점 조성과 현대차 9조 원 투자, 전주 피지컬AI 프로젝트를 연계해 새만금·전주·완주·군산·김제를 잇는 첨단산업 실증벨트를 조성하겠다”고 강조했다.

김 후보는 청년 주거 지원 대책에 대해서는 “월세와 임대보증금, 공공임대주택 지원을 연계해 안정적인 정주 여건을 만들고 ‘든든자산 더블업 프로젝트’를 통해 청년 자산 형성을 돕겠다”고 했다.

여성·가족 공약으로는 이른바 ‘4050 낀 세대’ 지원 정책을 제시했는데, 부모 간병과 자녀 양육 부담을 동시에 안고 있는 세대를 위해 전담팀을 운영하고 간병·돌봄·재취업·생활안정 지원 등을 통합 관리하겠다는 설명이다.

아울러 △도심형·숲속 공공산후조리원 확대 △난임·육아 통합 지원 △24시간 아이돌봄체계 구축 △여성 1인 가구 방범시설 지원 △여성창업 성장펀드 조성 등을 약속했다.

김 후보는 “도지사는 연습하는 자리가 아니다”며 “전북 경제 대도약의 골든타임을 놓치지 않도록 검증된 능력과 추진력으로 속도감 있게 정책을 추진하겠다”고 말했다.

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