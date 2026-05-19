국민 10명 중 9명 “전쟁으로 물가 상승 체감”···소비 감소로도 연결

정부 정책 선호도 ‘가격 직접 안정’ > ‘현금 지원’

중동 전쟁의 영향으로 국민 10명 중 9명이 물가 상승을 체감한 것으로 드러났다. / 연합뉴스 제공

중동 전쟁의 영향으로 국민 10명 중 9명이 물가 상승을 체감하고 있고, 실제 소비 감소로도 이어진 것으로 드러났다.

한국언론진흥재단 미디어연구센터가 19일 발간한 ‘중동전쟁 관련 정보와 국민의 경제 상황 인식’ 조사에 따르면 “중동전쟁 이후 생활물가 상승을 체감한다”에 응답한 비율이 88.2%에 달했다.

이 중 60대(92.6%)와 50대(89.9%)가 물가 상승을 체감하는 비율이 높았으며, 20대도 10명 중 8명이 체감한다고 답해 전쟁으로 인한 경제적 부담이 전 세대에서 공유되는 것으로 확인됐다.

중동전쟁과 유가 상승에 대한 우려는 실제 소비 변화에도 연결되는 것으로 나타났다. / 한국언론진흥재단 미디어연구센터 제공

조사 결과, 중동전쟁과 유가 상승에 대한 우려가 외식이나 여행 등 국민의 실제 소비 변화에도 연결되는 것으로 나타났다. 10명 중 7명에 달하는 72.8%가 “실제 소비생활에 영향을 받았다”라고 응답했다.

소비감소로 이어진 항목을 보면 외식과 여행 축소·취소가 각각 43.6%와 43.2%로 가장 많이 줄어든 것으로 나타났다. 이어 자가용 감소, 의류·잡화 감소, 에너지 사용 감소 등에도 영향을 미친 것으로 드러났다.

정부가 추진 중인 시장 개입 정책에 대해서는 ‘가격 직접 안정’이 ‘현금 지원’보다 높은 지지율을 보였다.

고유가 상황에서 실행 중인 정부 정책 지지도를 물어본 결과, 유류세 인하(88.4%)와 석유 가격 상한제(86.3%)의 찬성 비율이 가장 높았다. 추경 편성(73.9%)과 차량 2부제·5부제(72.3%)도 모두 응답자 과반 이상의 지지를 받았다.

그러나, 고유가 지원금 지급 정책에 대한 찬성 비율은 57.3%로 가장 높은 지지도를 기록한 유류세 인하(88.4%)와 30%p 이상의 격차를 보였다.

한편 이번 조사는 한국언론진흥재단 미디어연구센터가 지난 달 전국 20대~60대 1000명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행한 결과이며 , 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.0%P이다.

문준혁 인턴기자

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