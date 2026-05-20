전북도 “농업인 피해 최소화 나선다”…여름철 재해대책 상황실 가동

15일부터 10월 15일까지 ‘상황실’ 운영 총력 대응하기로 재해예방사업·교육홍보에 2043억 투입 등 농가 경영안정지원 올해부터 소득과 관계없이 재해복구비 지원, 수혜 대상 대폭 확대

20일 전북특별자치도청 기자실에서 민선식 도 농생명축산산업국장이 농업 재해 대응 관련 언론 브리핑을 하고 있다. 김영호 기자

전북특별자치도가 올여름 폭염과 집중호우 등 기상이변에 대비해 농업재해 대응 체계를 본격 가동하며 농업인 피해 최소화에 나섰다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 20일 도청 기자실에서 브리핑을 갖고 “평년 보다 높은 기온과 국지성 집중호우가 예상됨에 따라 올해 ‘여름철 농업재해대책’을 수립하고 재해 예방부터 복구·경영 안정 지원까지 전방위 대응에 돌입했다”고 밝혔다.

먼저 전북도는 지난 15일부터 ‘농업재해대책 상황실’을 가동하고 있다. 상황실은 오는 10월 15일까지 24시간 비상체제로 운영된다.

상황실은 초동대응반과 재해복구반, 축산분야반 등 3개 실무반으로 구성되며 기상특보 발효 시 즉시 비상근무 체계로 전환된다.

이를 통해 기상 상황을 실시간으로 전파하고, 시군 및 유관기관과 협조체계를 유지해 피해 조사와 응급복구를 신속히 추진할 계획이다.

특히 도는 기후변화에 대응한 농업 기반시설 확충과 재해 예방 사업에 총 2035억원을 투입한다. 주요 사업은 수리시설 개보수와 배수개선 사업을 비롯해 노지·시설작물, 인삼, 축사 폭염 예방 지원 등 8개 분야다.

올해 새롭게 추진되는 시설하우스 폭염 예방 사업은 고온 피해를 줄이고 안정적인 재배환경 조성에 중점을 두고 있다.

도는 사전 대응 차원에서 과수원과 시설하우스 등 취약 농업시설 1070곳에 대한 안전 점검과 보완 조치를 마쳤다.

또한 지난해 집중호우 피해가 컸던 김제·부안 지역 논콩 재배단지를 중심으로 배수로 정비 상태와 양수기 운영 실태를 집중 점검했다.

이와 함께 도내 저수지 2153곳과 저지대 노후 축사 등 재해 취약 축산시설 206곳에 대한 안전점검도 완료해 재난 대응력을 강화했다.

농업인의 현장 대응 능력 향상을 위한 교육과 홍보에도 힘을 쏟는다.

도는 농업재해 예방 교육과 안전관리 강화 등 4개 분야에 8억원을 투입해 농업인의 재해 대응 역량을 높일 계획이다.

특히 농작업 안전관리자와 안전리더를 양성하고, 안전보조구 사용 실습과 재난 대응 교육을 병행하는 등 현장 중심 교육을 강화한다.

TV와 라디오, 옥외 전광판 등을 활용한 재난 대응 홍보도 확대해 폭염·집중호우 시 행동요령을 신속히 안내할 방침이다.

재해 발생 이후 복구와 경영 안정 지원도 강화된다. 도는 농작물재해보험과 농업인 안전보험, 가축재해보험 등 농가 안전망 구축에 총 1731억원을 지원한다.

피해 농가에는 대파대와 농약대 등 재해복구비를 신속히 지급하고, 재해보험 가입 농가는 손해평가 절차를 신속하게 진행해 보험금 조기 지급을 지원할 계획이다.

올해부터는 주생계수단 요건이 폐지돼 농업 외 소득 여부와 관계없이 재해복구비 지원이 가능해진다.

또한 농가 피해율이 50% 이상일 경우 피해 규모와 가구원 수에 따라 경영안정지원금을 차등 지원하고, 농업법인에 대한 정액 지원 규정도 새롭게 마련해 지원 대상을 확대했다.

아울러 도 농업기술원과 시군 농업기술센터 현장기술지원단을 운영해 병해충 방제와 작물 생육 관리 등 2차 피해 예방 활동도 강화할 예정이다.

민 국장은 “기후변화로 농업재해가 복합적이고 대형화되는 만큼 철저한 사전 대비와 신속한 대응 체계 구축에 최선을 다하겠다”며 “농업인들도 기상 상황을 수시로 확인하고 폭염 행동요령을 준수하는 등 피해 예방에 적극 동참해 달라”고 당부했다.

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