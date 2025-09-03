전북 콘텐츠융합진흥원, 제4회 익산 호러 홀로그램 페스티벌 개최

홀로그램 기술과 호러가 융합된 새로운 공포…오는 9월 18~21일, 26~28일 익산교도소세트장

제4회 익산 호러 홀로그램 페스티벌 포스터/사진 제공=전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원

(재)전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원(원장 김성규)이 ‘제4회 익산 호러 홀로그램 페스티벌’이 오는 9월 18일부터 21일, 26일부터 28일 오후 6시부터 10시까지 익산교도소세트장에서 진행된다고 3일 밝혔다.

과학기술정보통신부와 전북특별자치도, 익산시의 홀로그램 기술 사업화 실증 지원사업을 통해 마련된 이번 행사는 정보통신산업진흥원이 주최하고, 전북테크노파크와 키엘연구원, 한국전자기술연구원, 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원, 원광대학교가 공동 주관한다.

특히 행사의 실질적인 운영과 콘텐츠 구현은 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 수행기관으로서 총괄을 맡아 진행한다.

이 행사는 홀로그램 기술과 호러를 융합한 이색 공포 축제로, 지난 2022년 처음 시작된 이래 매년 관람객이 꾸준히 증가하며 지난해에는 약 3만 5000여 명이 방문해 ‘홀로그램의 도시 익산’을 대표하는 축제로 자리매김했다.

올해는 ‘미스터리 연구소, 끝나지 않는 실험’을 테마로 이뤄진 생생한 스토리텔링에 전북 홀로그램 산업의 우수한 기술력을 더해 지난해보다 한층 강화된 공포 콘텐츠와 다채로운 프로그램으로 관람객을 맞이한다.

주요 프로그램은 호러 홀로그램 콘텐츠, 대형 미디어파사드, 호러 코스프레 대회, 고스트런웨이(호러 캐릭터쇼), 블러드문 댄스(호러 댄스 공연) 등이며, 12개 이상의 부대 프로그램도 운영된다.

또 익산을 대표하는 홀로그램 기업들의 최신 기술을 직접 체험할 수 있는 B2B 체험관과 관람객이 참여할 수 있는 다양한 이벤트도 준비돼 한층 오싹하고 몰입감 있는 축제를 만들어갈 예정이다.

올해는 사전 신청 제도를 통해 관람객 혜택도 강화된다. 사전 신청자는 현장에서 사용 가능한 코인을 먼저 지급받아 메인 프로그램을 우선적으로 즐길 수 있다. 신청은 공식 홈페이지(www.holofest.kr)를 통해 가능하다.

김성규 원장은 “올해 행사는 첨단 홀로그램 기술과 색다른 스토리텔링을 결합해 한층 진화한 콘텐츠를 선보일 것”이라며 “국내외 관람객들이 익산에서만 즐길 수 있는 특별한 공포 체험을 함께해 주길 바란다”고 말했다.

