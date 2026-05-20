이원택·김관영, '내란 동조 무혐의' 두고 TV 토론회서 격돌

(전주=연합뉴스) 임채두 기자 = 6·3 지방선거에 출마한 전북특별자치도지사 후보들이 19일 JTV 전주방송에서 열린 토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 양정무 후보, 무소속 김관영 후보, 더불어민주당 이원택 후보. 2026.5.19

6·3 지방선거에 출마한 전북특별자치도지사 후보들이 첫 TV 토론회에서 지역경제와 미래 먹거리 등을 두고 공방을 벌였다.

특히 더불어민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보는 최근 종합특검의 '12·3 비상계엄 내란 동조 의혹 무혐의' 처분에 대해 날 선 신경전을 벌였다.

19일 JTV전주방송에서 열린 전북도지사 후보자 토론회에는 민주당 이 후보와 무소속 김 후보, 국민의힘 양정무 후보가 참석해 저마다 적임자임을 내세웠다.

선거가 중반전으로 접어든 가운데 오차범위 내 초접전을 벌이는 이 후보와 김 후보는 상대의 사법적·정치적 리스크를 정조준하며 설전을 이어갔다.

이원택 후보는 현직 도지사인 김 후보를 향해 '내란 동조 및 방조 의혹'을 제기하며 도정 책임론을 역설했다.

특히 최근 특검의 불기소 처분을 의식한 듯 이 후보는 "사법기관이 형사처벌 대상이 아니라고 판단한 것과 헌정 위기 상황에서 당시 도지사로서 역사적·도의적 책임을 다했는지는 전혀 다른 문제"라고 지적했다.

그는 "불기소 결정서에도 청사 통제 등 행정안전부 지시 이행, 준예산 편성 검토 등의 사실은 인정됐다"면서 "사법적 무죄가 행정 책임자로서의 무책임에 대한 면죄부가 될 수는 없는 만큼 이제는 도민의 삶이 실제로 바뀌는 '체감 성장' 중심의 민주당 원팀 도지사가 필요하다"고 목소리를 높였다.

아울러 '전북성장공사' 설립을 통한 4050 세대 지원 등의 공약을 제시했다.

이에 대해 민주당에서 제명된 후 무소속으로 출마한 김관영 후보는 특검의 불기소 결정서 내용을 앞세워 강하게 반박했다.

김 후보는 "저 때문에 속 많이 상하셨을 도민들께 반성하고 성찰하며 광야에 섰다"면서 "때로는 편파적인 가혹함과 의혹 제기가 억울하기도 했다"고 소회를 밝혔다.

김 후보는 불기소 결정서 내용을 인용하며 "계엄 선포 직후 전국 광역단체장 중 최초로 비상계엄 반대 입장을 분명히 했고 청사가 전면 통제되거나 폐쇄된 사실이 없다는 점이 특검 조사를 통해 명명백백히 밝혀졌다"고 피력했다.

이어 "이 후보는 특검 최종 판단의 핵심 취지를 쏙 빼놓고 일부 예시만 발췌해 여론몰이하고 있다"며 "전북의 선택은 정청래가 아니라 우리 도민이 하는 것이다. 도민과 함께 전북의 자존심과 미래를 지켜내겠다"고 정면 돌파를 시도했다.

양정무 후보는 "35년간 특정 정당이 일당 독점해 온 결과 (전북도의 재정자립도는) 전국의 절반인 21.8%로 전국 꼴찌 수준이며 지난 4년간 젊은 인재 5만 명이 떠났다"고 비판했다.

양 후보는 이어 공통 질문인 지역 경쟁력 축에 대해서도 "두 후보가 외치는 농생명바이오 중심의 구호나 내란 관련 공방 모두 도민의 먹고사는 문제와는 동떨어진 공허한 이야기"라고 꼬집으며 "보수 여당 후보인 저를 선택해 메가시티를 조성하고 구조적 꼴찌에서 탈피해야 전북이 살 수 있다"고 틈새를 파고들었다.

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