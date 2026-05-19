김민석 “새만금 성공이 균형발전 선도 사례”

‘새만금·전북 대혁신 TF’ 3차 관계장관회의 열려 현대차그룹 새만금 투자 프로젝트 안건 다뤄 도, 투자보조·장기임대용지 등 지방 성공모델로

김민석 국무총리가 19일 오전 새만금개발청에서 열린 새만금 전북 대혁신 TF 3차회의에서 모두발언을 하고 있다. /새만금개발청

김민석 국무총리가 19일 전북을 찾아 현대자동차의 새만금 투자 프로젝트를 “반드시 성공해야 할 국가 균형발전의 선도 사례”라고 강조했다.

김 총리는 이날 새만금개발청에서 열린 ‘새만금·전북 대혁신 TF’ 3차 관계장관회의'에서 “현대차그룹의 새만금 투자 계획은 단순한 개별 기업 투자를 넘어 대한민국 미래 성장 전략과 국가 균형발전 방향을 함께 담고 있는 의미 있는 결정”이라면서 이같이 밝혔다.

이날 회의에는 김 총리를 비롯해 송미령 농림축산식품부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이형일 기획재정부 1차관, 류제명 과학기술정보통신부 2차관, 최은옥 교육부 차관이 참석했다.

아울러 김민재 행정안전부 차관, 권대영 금융위원회 부위원장 등 관계부처 인사와 문성요 새만금개발청장, 김홍국 새만금위원회 민간위원장, 신승규 현대차 부사장, 전북특별자치도 미래첨산업국장 등 20명이 참석했다.

김 총리는 이어 “수도권 집중과 지역 소멸이란 위기 속에서 이번 프로젝트는 지역에 새로운 희망과 일자리를 만들고 국가 균형발전을 선도하는 모범 사례가 돼야 한다”고 말했다.

정부는 이번 종합지원계획안에 부지 제공과 세제 지원, 규제 개선, 연구개발(R&D) 및 실증 지원, 정주여건 개선, 전력·용수 등 기반시설 확충, 인허가 신속 처리 등을 담았다.

19일 오후 전북특별자치도청 브리핑룸에서 김종훈 경제부지사가 전북도의 현대차 투자 지원 방안을 설명하고 있다. /김영호 기자

회의 후 같은날 오후 김종훈 전북자치도 경제부지사는 도청 브리핑룸에서 현대차 투자와 관련된 전북자치도의 지원 계획에 대해 언론브리핑을 갖고 “지난 2월 현대차 새만금 투자 협약식이 청사진을 제시한 자리였다면 이번 3차 관계장관 회의는 기본계획 단계”라며 “향후 정부 공모와 연구개발 과제 기획, 협력기관 연계 등을 통해 사업을 구체화해 나가겠다”고 말했다.

특히 전북도는 투자보조금 확대와 장기임대용지 제공 등을 통해 지방투자 성공모델 만들기에 나서기로 했다.

도는 지난 8일 ‘전북 기업 및 투자유치 촉진 조례’를 개정해 1조 원 이상 투자 또는 1000명 이상 고용 기업에 투자금액의 10% 범위 내에서 최대 1000억 원까지 보조금을 지원할 수 있는 기준을 신설했다.

또 현대차 5대 지원 사항인 AI 로봇, AI 데이터센터, 수소에너지 및 수전해플랜트, 재생에너지, 정주여건 및 인력양성 등을 위해 로봇산업을 지역특성화 업종에 포함해 투자보조금 우대 지원을 추진하고, 로봇 시험·인증센터와 체험·전시시설 구축에 나설 계획이다.

산업통상자원부는 향후 수요에 따라 한국로봇산업진흥원 분원 설립도 검토하기로 했다.

김 부지사는 “현대차가 요구한 태양광 부지와 장기임대용지 제공 문제도 관계부처 협의를 통해 지원이 추진된다”고 밝혔다.

새만금 3공구 112만㎡, 축구장 약 157개 규모 가운데 36만 3638㎡ 규모로 최대 100년 기간의 장기임대용지가 로봇 제조공장과 수전해플랜트 부지로 활용될 전망이다.

김 경제부지사는 “현대차의 새만금 투자가 단순한 기업 투자를 넘어 전북의 산업 지형을 미래형으로 전환하는 역사적 전환점이 되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지