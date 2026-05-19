이원택 “관리비부터 전통시장까지”…생활밀착 공약 발표

공동주택 관리비·금융소비자 피해·전통시장 폭염 대응 담아 “생활비 부담 낮추고 일상 편의 높이는 민생도정 추진”

사진=이원택 후보 캠프 제공

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보가 19일 공동주택 관리비 부담 완화와 금융소비자 보호, 전통시장 환경 개선 등을 담은 생활밀착형 ‘착!붙 공약’을 발표했다.

도민들이 일상에서 바로 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 초점을 맞춘 민생 공약이라는 설명이다.

이 후보는 “민생은 거창한 구호가 아니라 도민들의 생활 속 부담과 불편을 줄이는 데서 시작된다”며 “생활 가까이에서 체감할 수 있는 정책으로 확실한 변화를 만들겠다”고 밝혔다.

착!붙 공약은 민주당 중앙당이 생활 현장의 목소리를 반영해 추진하는 생활밀착형 정책 공약이다.

이 후보는 이 공약으로 △공동주택 관리비 부담 완화 △금융소비자 보호 강화 △전통시장 혹서기 환경 개선 등을 제시했다.

우선 공동주택 관리비 공개와 상담 지원을 확대해 관리 투명성을 높이고, 소규모 공동주택 관리 사각지대를 줄인다.

또 노후 공동주택 에너지 효율 개선을 통해 냉난방비 등 관리비 부담을 낮추는 방안도 추진한다.

금융소비자 보호 대책도 내놨는데 실수로 고금리 예·적금을 해지해 피해를 입는 사례를 줄이기 위해 예·적금 착오 해지 구제 지원과 금융소비자 상담·홍보 기능을 강화한다는 계획이다.

아울러 금융정보 접근성이 낮은 도민들을 위해 서민금융·금융복지 상담 기능과 연계한 안내 체계도 보강하기로 했다.

전통시장 여름철 환경 개선 사업도 추진한다. 시장별 여건에 맞춰 대형 선풍기와 실링팬, 공기순환 설비, 그늘막, 쿨링포그 등을 확충해 상인과 이용객 모두가 체감할 수 있는 장보기 환경을 조성하겠다는 구상이다.

이 후보는 “생활비 부담은 낮추고 일상의 편의는 높이는 따뜻한 민생도정을 실현하겠다”며 “도민 한 사람, 한 사람의 삶에 실제 도움이 되는 정책을 책임 있게 추진하겠다”고 말했다.

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