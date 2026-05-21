김관영 “네거티브 종식” 선언···‘검증된 경제 도지사’ 승부수

공식 선거운동 앞두고 전격 선언…“진흙탕 싸움 멈추고 정책 전환” ‘도민 후보 vs 서울 당권’ 구도 부각…21일 풍남문서 1000여 명 출정식

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김관영 전북지사 후보 선거대책위원회가 공식 선거운동 개시를 하루 앞둔 20일 ‘네거티브 중단’을 전격 선언했다. 소모적 공방을 멈추고 정책 선거로 국면을 전환하겠다는 취지다.

선대위는 이날 입장문을 내고 “이번 전북지사 선거가 전국적 관심사로 부상했음에도, 정작 도민의 삶을 논할 정책 담론이 실종된 채 진흙탕 선거로 변질됐다”고 진단했다. 이어 “더 이상 네거티브의 늪에 매몰되지 않겠다”며 선거의 무게중심을 전북 경제와 청년·인구 등 민생 현안으로 옮기겠다고 밝혔다.

선대위는 이를 실천할 ‘3대 원칙’으로 △선제적 네거티브 중단 △상대측 네거티브에 대한 단호한 대응 △도민 명예·진실 수호를 제시했다.

이번 선거의 성격도 명확히 규정했다. 선대위는 “이번 선거는 단순한 도지사 선출을 넘어 ‘도민의 후보’와 ‘서울 당권 정치의 후보’ 중 전북의 미래를 결정할 적임자를 가르는 잣대”라며 지역 주권의 가치를 부각했다. 아울러 “현대차 9조 원 등 총 27조 원 규모의 투자 유치를 이끌며 전북 산업구조를 재편한 ‘검증된 경제도지사’의 면모를 알리는 데 주력하겠다”고 강조했다.

선대위 관계자는 “상처와 공방을 넘어 전북 경제를 멈추지 않고 도민의 삶을 바꾸는 미래 선거로 나아갈 것”이라고 말했다.

한편, 김 후보는 21일 오전 10시 전주 풍남문 광장에서 지지자 1000여 명이 참석한 가운데 출정식을 열고 본격적인 세몰이에 나선다.

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