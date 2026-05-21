전북참여자치 “민주당, 전북 유권자 협박…오만하고 섬뜩”

6·3 지방선거 공식운동 첫 날 민주당 선거 전략 강도 높게 비판

연합뉴스

6·3 지방선거 공식선거운동 첫 날인 21일 더불어민주당 지도부와 후보들이 ‘예산 지원 불가’ 등을 내세워 지지를 호소한 데 대해 전북지역 시민사회가 “유권자를 겨냥한 겁박이자 공포정치”라며 정면 비판하고 나섰다.

참여자치전북시민연대(이하 참여연대)는 이날 성명을 내고 “정청래 당대표를 비롯한 민주당 지도부와 이원택 전북지사 후보가 도민에게 공포를 주입하고 있다”고 밝혔다.

앞서 민주당 지도부는 “민주당이 아니면 예산도, 지역 발전도 없다”고 압박했고, 이 후보는 “무소속 후보는 전북을 다시 소외와 고립의 늪으로 몰아넣을 것”이라고 발언해 논란을 빚었다.

참여연대는 민주당의 장기 독점이 오히려 전북 발전을 가로막았다고 지적했다.

이들은 “민주당이 전북 정치 지형을 사실상 독점해 온 결과 지역경제는 침체를 벗어나지 못했고 국가예산과 주요 국책사업에서도 전북은 번번이 후순위로 밀렸다”며 “이제 와 자신들이 아니면 지역이 낙후될 것처럼 불안 심리를 자극하는 것은 책임 회피에 불과하다”고 짚었다. 그러면서 “정치적 기반을 제공해 온 도민에게 ‘고립’을 운운하는 태도는 오만을 넘어선 모욕”이라고 날을 세웠다.

특히 민주당 지도부가 타 정당이나 무소속 후보 지원 움직임을 색출하겠다며 ‘암행감찰’을 거론한 대목에 강한 우려를 표했다.

참여연대는 “특정 정당을 지지하지 않으면 불이익을 받을 수 있다는 공포를 조성하고, 유권자의 정치적 선택을 감시 대상으로 삼겠다는 발상”이라며 “이는 민주주의 원칙에 배치될 뿐 아니라 국민주권을 내세운 이재명 정부 기조와도 정면으로 충돌한다”고 비판했다.

이어 “전북은 특정 정당의 사유물이 아니며, 선거는 두려움을 동원해 표를 관리하는 통치 기술이 아니다”라며 “민주당 지도부와 이 후보가 지금 해야 할 일은 공포 마케팅이 아니라 전북 발전을 외면해 온 정치적 책임에 대한 성찰과 사과”라고 주장했다.

참여연대는 “유권자는 두려움이 아니라 냉정한 평가로 투표할 것”이라고 밝혔다.

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