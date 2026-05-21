SNS에 게시된 김관영 테러 암시 글⋯선대위 “경찰 수사 의뢰·고발 예정”

SNS에 등록된 게시글. /김관영 후보 선거대책위원회

김관영 무소속 전북특별자치도 후보에 대한 테러 암시 글이 온라인에 게시돼 선거대책위원회가 경찰에 수사를 의뢰했다.

김관영 후보 선거대책위원회는 21일 “특정 SNS에 김 후보를 잡으러 간다는 글이 올라와 있다는 제보를 받고 경찰에 수사를 의뢰했다”고 밝혔다.

선대위에 따르면 해당 게시글은 ‘저는 내일부터 현금 살포범 잡으러 갑니다. 내일부터는 전북, 민주당을 위해 저를 버리겠습니다’는 내용을 담고 있는 것으로 파악됐다.

또한 해당 게시글에는 ‘현금 살포범을 잡으러 갈 때 반항하고 토끼니까 수갑과 권총을 가저가세요’라는 댓글이 달리기도 한 것으로 전해졌다.

선대위 관계자는 “제보가 들어와 우선 경찰 수사를 의뢰했다”며 “경찰에 고발 조치도 진행할 예정”이라고 밝혔다.

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