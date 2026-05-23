국토교통 전문가 최정호 vs 참신성 앞세운 임형택, TV토론 격론

익산시장 선거 후보자 토론회에서 익산역세권 활성화 구체적 방안 제시 최, 미래형 교통 핵심 거점 조성…임, 매력 앵커시설 유치로 일대에 활력

22일 전주MBC에서 진행된 익산시장 선거 후보자 토론회에서 더불어민주당 최정호(1) 후보와 조국혁신당 임형택(3) 후보가 주도권 토론을 통해 상호 공약의 실현가능성과 역량을 검증하고 있다. /사진=전주MBC 유튜브 갈무리

익산역세권 활성화와 관련해 최정호 익산시장 후보는 국토교통 전문가로서 미래형 교통 핵심 거점 조성을, 임형택 익산시장 후보는 매력적인 앵커시설 유치로 일대에 활력을 불어넣겠다는 방안을 각각 제시했다.

22일 익산시장 선거 후보자 토론회에서 두 후보는 한목소리로 역세권 활성화 필요성을 강조하면서도 구체적인 방식에 있어서는 차이를 보였다.

국토교통부 차관 출신의 더불어민주당 최정호 후보는 치밀한 전략과 강력한 중앙정부 네트워크를 강조했고, 조국혁신당 임형택 후보는 행정관료 출신 단체장으로는 한계가 있다는 주장을 펴며 참신성을 내세웠다.

최 후보는 “교통은 도시의 운명을 바꿀 수 있고, 빠르고 편하게 연결되면 기업이 오고 물류가 오고 사람이 몰려들게 된다”면서 “30년간 국가 지도를 그려온 저 최정호가 익산역을 중심으로 동서 균형 발전과 역세권 대전환을 확실하게 이뤄내겠다”고 강조했다.

그러면서 익산역과 새만금 항만 및 공항, 전주 및 군산을 잇는 광역교통망 구축과 입체적 복합환승센터 조기 건설, 창업·첨단산업·컨벤션 등이 집약된 광역경제권 플랫폼 조성, 익산역 첨단드론공항 건설 방안을 제시했다. 또 익산역 광장~중앙시장 특화거리 조성과 국가식품클러스터 연결 등도 약속했다.

임 후보는 “익산역세권은 대규모 복합환승센터 개발만으로는 살아나기 어렵다”면서 “환승센터에서 나와 역세권을 찾을 수 있는 매력적인 요소들이 중앙·모현·송학동 곳곳에 앵커로 들어와야 한다”고 주장했다.

그러면서 일본 도야마역의 성공 사례처럼 도서관·미술관·공연장 등을 익산역 주변 앵커시설로 집약시키고, 서울을 바꾼 청계천처럼 트램을 익산역에서 모현동 스마트 에코타운까지 연결해 여행객들이 익산 안으로 들어오도록 하는 방안을 제시했다.

또 일본 후쿠오카나 스페인 빌바오처럼 익산 역세권을 채워줄 예술가들을 초대해 도시에 활력을 불어넣고, 놀이가 가득 찬 야간 상설치장 운영을 통해 익산의 맛과 멋을 활성화하는 방안도 내놨다.

이날 두 후보는 상호 공약의 실현 가능성과 역량을 검증하는데도 많은 시간을 할애했다.

임 후보는 최 후보의 드론공항 조성 공약이 소음 피해가 우려된다는 점을 지적하고, 관료 출신의 단체장이 다시 선출될 경우 오랜 관행처럼 반복돼 온 수의계약 문제를 완전히 해결하기 어렵다는 점을 부각했다.

최 후보는 임 후보의 시내버스 전면 무료 공약의 실현 가능성을 지적하며 핀셋형·맞춤형 교통 복지를 확대하는 방안을 대안으로 제시했다. 또 시의회에서 정책을 비판하고 감시하는 역할과 시장으로서 수천억 원의 사업을 직접 기획하고 결과를 만드는 일은 완전히 다른 일이라는 점을 강조하며 아이디어를 넘어 실행력의 중요성을 역설했다.

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