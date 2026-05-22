케이윌·브브걸과 함께 즐기는 ‘힐링축제’…6월 13일 모악산 뮤직페스티벌

지난해 열린 김제 모악산 뮤직페스티벌 공연 모습.

케이윌·브브걸과 함께 음악으로 하나되는 ‘힐링축제’가 모악산에서 열린다.

김제시가는오는 6월 13일부터 14일까지 모악산 금산사 잔디광장에서 열리는 ‘2026 김제 모악산 뮤직페스티벌’최종 라인업을 공개하고 본격적인 축제 준비에 돌입했다.

이번 페스티벌은 ‘모악의 녹음, 음악으로 물들이다!’라는 슬로건 아래, 전 세대를 아우르는 화려한 음악의 향연과 단순한 무대 공연을 넘어 휴식과 감성을 제공하는 힐링 축제로 꾸며진다.

축제 첫날인 6월 13일에는 국내 유명 보컬리스트 ‘케이윌’과 감성적인 그룹 ‘가비엔제이’, 뮤즈그레인, 이종민 등이 출연해 모악산을 감동의 공간으로 채운다. 이어 14일에는 ‘브브걸’의 에너지 넘치는 퍼포먼스와 ‘제니스’의 트렌디한 무대가 펼쳐지며 축제의 열기를 한층 더할 것으로 보인다.

다채로운 장르와 개성 있는 공연이 어우러진 이번 무대는 관람객들에게 풍성한 볼거리와 즐길거리를 선사하며, 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대된다.

이와 함께 지역 농특산물 직거래 장터 및 먹거리 존, 어린이를 위한 마술·버블쇼, 모악산 황톳길 걷기 체험 등 다채로운 부대행사도 마련돼 방문객들의 큰 호응이 예상된다.

양유미 홍보축제실장은 “다양한 세대가 함께 공감하고 즐길 수 있도록 공연과 체험을 한층 강화해 준비했다”며,“최종 라인업 공개와 함께 축제에 대한 관심이 더욱 높아지고 있는 만큼, 시민과 관광객 모두가 오래 기억할 수 있는 축제가 될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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