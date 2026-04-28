[NIE] 혼자가 된 노년, 우리는 어떻게 응답해야 하는가

/사진=클립아트코리아

1. 주제 다가서기

고령화가 급속도로 진행되는 우리 사회에서 1인 가구로 생활하는 노인의 비율은 해마다 증가하고 있다. 평균 수명의 연장과 함께 가족 구조가 핵가족화·개인화되면서 노년기에 홀로 생활하는 경우가 보편적인 현상으로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 고령 1인 가구는 더 이상 일부의 문제가 아닌 사회 전반이 함께 고민해야 할 중요한 과제로 떠오르고 있다. 특히 독거노인은 경제적 빈곤, 만성질환 관리의 어려움, 돌봄 공백, 사회적 고립과 같은 복합적인 문제에 노출되기 쉬워 삶의 질 저하로 이어질 가능성이 크다.

또한 디지털 사회로의 전환 속에서 정보 접근성과 활용 능력의 격차가 심화되면서 고령 1인 가구는 각종 복지 서비스나 사회적 지원을 충분히 활용하지 못하는 상황에 놓이기도 한다. 이러한 문제는 개인의 삶에만 영향을 미치는 것이 아니라 지역사회와 국가 차원의 복지 정책, 의료 체계, 주거 환경 등 다양한 영역과 밀접하게 연결되어 있어 보다 종합적이고 지속적인 대응이 요구된다. 따라서 고령 1인 가구 문제는 단순한 보호의 대상이 아니라, 존엄한 삶을 유지하기 위한 사회적 지원과 제도적 개선이 필요한 핵심적인 사회 이슈라 할 수 있다.

본 활동에서는 관련 신문 기사를 바탕으로 고령 1인 가구의 증가 배경과 현황을 살펴보고, 그들이 겪고 있는 다양한 문제를 구체적으로 분석하고자 한다. 나아가 기사 속에 제시된 해결 방안을 비판적으로 검토하고, 다양한 관점에서 보다 실효성 있는 대안을 탐색함으로써 사회 현상을 균형 있게 이해하고 합리적으로 판단하는 능력을 기르고자 한다. 이를 통해 학생들은 고령화 사회에 대한 인식을 심화하고, 공동체의 일원으로서 필요한 책임 의식과 문제 해결 역량을 함께 함양할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 주제 관련 신문기사

‣ 전북일보 – 전북 지역 고령 1인 가구 11만 넘어⋯돌봄·빈곤 대응 과제

‣ 전북일보 – [사설] 고령 1인가구 급증, 돌봄체계 전면 재설계해야

‣ 전북도민일보 – ‘초고령 사회 대응 나선다’…전북자치도, 노인복지 2조 481억 투입한다

3. 신문 읽기 및 생각열기

<읽기자료 1>

전북 지역 고령 1인 가구 11만 넘어⋯돌봄·빈곤 대응 과제

사회적 고립·건강상태·경제적 취약

도, 맞춤 돌봄 서비스 등 정책 추진

“자발적 상호돌봄 법제화도 대안”

고령화로 인해 도내 고령 1인 가구 숫자가 매년 증가하면서 관련 대비가 필요하다는 목소리가 나온다.

21일 국가통계포털에 따르면 도내 65세 이상 고령자 1인 가구 수는 지난 2020년 8만 6753 가구에서 2024년 11만 1025 가구로 4년 새 약 28% 증가했다.

1인 고령자 가구는 사회적 고립과 정신건강에 상대적으로 취약한 것으로 조사됐다.

보건복지부의 ‘2023년 노인실태조사’ 결과 독거가구인 노인의 16.1%가 우울 증상이 있었으며, 삶의 만족도(36.6%)도 부부가구(47.3%)나 자녀동거가구(40.6%)의 만족도에 비해 비교적 낮은 것으로 파악됐다.

또한 국토교통부의 2023년 주거실태조사에 따르면 중위소득이 50% 이하인 60대 1인 가구는 해당 연령대에서 33.3%로 나타났다. 심지어 70대 이상 1인 가구는 69.6%가 중위소득이 50% 이하인 것으로 집계되는 등 경제적으로도 취약한 것으로 확인됐다.

박승희 성균관대학교 사회복지학과 교수는 “과거에는 대부분의 고령자가 가족 안에 들어가 있었고 그게 아니더라도 이웃과 친척들과 함께 살아갔지만, 지금은 기존 공동체가 많이 약화됐다”며 “이제는 고령자들이 직접 사회와 대면할 수밖에 없는 만큼 국가와 사회의 지원이 필요하다”고 설명했다.

전북특별자치도는 고령 1인 가구 증가 추세에 대응하기 위해 맞춤 돌봄 서비스와 단기 집중 돌봄 서비스 등 지원책을 추진하고 있다.

전북도 관계자는 “기본적으로는 생활지원사가 어르신들의 가정을 방문해 관리하는 노인 맞춤 돌봄 서비스를 운영하고 있고, 응급 상황 대응을 위해 응급안전안심서비스 장비 설치도 진행하고 있다”며 “퇴원 후 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 분들에 대해서는 단기 집중 돌봄 서비스를 신규로 추진 중이며, 각 지자체가 발굴한 취약 고령 1인 가구에 대해 지원책을 연결하고 있다”고 전했다.

일각에서는 생활동반자법 제정 등 가족 형태의 다양화를 통한 자발적 상호 돌봄 논의도 대안으로 거론된다.

국회입법조사처 관계자는 “생활동반자법 제정 등 자발적 상호돌봄의 법제화는 상대적으로 큰 재정 투입 없이 고령층들이 서로 사적인 영역의 돌봄까지 가능하게 해줄 수 있는 방법이 될 수 있다”며 “가족의 범위와 사회보장 법령 등 제도에 대한 고려도 해야 하는 만큼 조심스러운 부분은 있으나, 대안 중 하나로 검토될 수는 있을 것”이라고 말했다.

[전북일보/김문경 기자/2026.04.21.]

<읽기자료2>

[사설] 고령 1인가구 급증, 돌봄체계 전면 재설계해야

고령화의 그림자가 갈수록 짙어지고 있다. 최근 국가통계포털에 따르면 전북도내 65세 이상 고령 1인 가구는 2024년 11만1,025가구로 4년 새 28%나 급증했다. 전체 고령 가구 가운데 세 가구 중 한 가구 이상이 홀로 사는 노인 가구라는 의미다. 이제 혼자 사는 노년은 예외가 아닌 보편적 현실이 됐지만, 사회적 대비는 여전히 그 속도를 따라가지 못하고 있다.

고령 1인 가구는 경제적 빈곤과 건강 관리의 어려움, 돌봄 공백, 사회적 고립, 주거 불안, 고독사 위험이 한꺼번에 겹쳐 있다는 점에서 심각한 문제다. 전북지역 70대 이상 독거가구의 69.6%가 중위소득 50% 이하에 머문다는 점이 이를 보여 보여준다. 생활비와 의료비 부담이 커질수록 일상은 더 위축될 수밖에 없다.

경제적 어려움은 정서적 고립으로 이어진다. 노인실태조사에서도 독거노인의 우울증상 유병률은 부부 가구보다 높고 삶의 만족도는 낮게 나타난다. 몸이 아파도 도움을 청할 곳이 없고, 하루 종일 대화 한마디 없이 지내는 일이 반복된다면 외로움은 곧 사회적 위험으로 번질 수 있다. 최근 잇따르는 고독사 문제 역시 이런 구조적 방치의 결과로 봐야 한다.

과거에는 대가족과 마을공동체가 노년의 안전망 역할을 했다. 그러나 가족 규모는 줄고 지역 공동체도 약화됐다. 이제 어르신들에 그런 보호막이 없다. 전북자치도가 생활지원사 방문, 퇴원 후 단기 돌봄 등 여러 대책을 추진하고 있으나 행정력만으로 거대한 수요를 감당하기에는 한계가 분명하다. 지금 필요한 것은 돌봄 체계의 전면 재설계다. 인공지능 등 현대문명의 이기를 활용한 스마트 돌봄 시스템을 확대해 응급상황과 고립 위험을 조기에 감지해야 한다. 동시에 식사 지원, 이동 서비스, 주거 안전 보강, 정기적 안부 확인 등 생활 밀착형 지원도 촘촘히 갖춰야 한다. 혈연 중심 가족 개념을 넘어 이웃과 지인이 돌봄을 나눌 수 있도록 제도적 유연성도 검토할 필요가 있다.

고령 1인 가구 증가는 피할 수 없는 시대적 흐름이다. 이를 외면하는 것은 공동체의 미래를 외면하는 일과 다르지 않다. 혼자 사는 노후가 고립이 아닌 존엄한 독립의 삶이 되도록, 전북자치도와 각 지자체가 지속가능한 돌봄 생태계 구축에 행정 역량을 집중해야 한다.

[전북일보/2026.04.22.]

<읽기자료3>

‘초고령 사회 대응 나선다’…전북자치도, 노인복지 2조 481억 투입한다

전북특별자치도가 초고령사회에 대응하기 위해 행정력을 집중하고 있다.

급속한 초고령사회로 진입함에 따라 이를 해결하기 위해 노인일자리 확대와 통합돌봄 체계 구축을 중심으로 한 노인복지 정책 추진하겠다는 것이다.

전북자치도는 8일 어르신의 안정적인 노후생활을 지원하기 위해 ‘2026년 노인복지증진 시행계획’을 수립하고 4개 분야 52개 사업에 총 2조 481억 원을 투입한다고 밝혔다.

이번 계획은 노후소득 보장, 맞춤형 돌봄체계 구축, 예방적 건강관리 강화, 여가활동 지원 확대 등 4개 분야로 추진한다는 계획이다.

특히, 노인일자리 확대와 지역사회 중심 통합돌봄 체계 구축에 정책 역량을 집중해 어르신이 살던 곳에서 안정적인 노후를 보낼 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다. 실제 전북의 노인 인구 비율은 지난해 기준 26.61%로 전국 평균(21.21%)보다 높은 수준인 상황이다.

이에 전북도는 급속한 고령화에 선제적으로 대응하기 위해 일자리와 돌봄을 연계한 종합적인 노인복지 정책을 추진한다는 방침이다.

우선, 어르신의 안정적인 노후소득 기반을 마련하기 위해 노인일자리 사업 규모를 확대한다는 복안이다.

유형별로는 지역사회 공익활동 중심의 공익활동형 일자리가 6만 2,991명, 어르신의 전문성과 경험을 활용하는 역량활용형 일자리는 2만 1,063명 규모로 운영한다는 전략이다. 이와 함께 기초연금 수급 대상도 32만 4,000명까지 확대해 소득 하위 70% 이하 어르신에게 최대 34만 9,700원을 지원해 노후소득 안전망을 강화한다는 복안이다.

고령화 속에서 경제적 자립과 사회참여 기회를 확대하고 안정적인 소득 기반을 마련해 노후 빈곤을 예방하겠다는 것.

또 일자리 확대와 기초연금 지원을 병행해 어르신의 생활 안정은 물론 지역사회 내에서 활발한 사회활동을 이어갈 수 있는 기반을 다지겠다는 계획이다.

이와 함께 올해 3월 ‘돌봄통합지원법’ 시행에 맞춰 도내 전역에서 통합돌봄 서비스를 본격 추진하는 만큼 기존 돌봄서비스를 유기적으로 연계하고 지자체 특화 서비스를 확대해 어르신의 생활 전반을 지원하는 방안도 모색해 나가겠다는 계획을 수립했다.

방상윤 도 복지여성보건국장은 “초고령사회에 대응해 소득·돌봄·건강·여가를 아우르는 촘촘한 복지체계를 구축하겠다”며 “어르신이 지역사회 안에서 존엄하고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

[전북도민일보/김슬기 기자/2026.03.08.]

4. 더 알아보기

관련 주제 도서 추천

“누구나 혼자인 시대의 죽음”

《누구나 혼자인 시대의 죽음》(원제: おひとりさまの最期)은 일본 사회학자 우에노 치즈코가 초고령 사회의 ‘혼자 죽음’을 주제로 쓴 저서다. 2016년 한국에 송경원 번역으로 출간되었으며, “싱글 3부작”의 완결편으로 알려져 있다. 결혼 여부와 무관하게 결국 혼자가 되는 시대에, 병원이 아닌 ‘집에서의 죽음’을 인간다운 마지막으로 제시한다.

배경과 주제

우에노 치즈코는 일본이 이미 초고령 사회로 접어든 현실에서 병상과 요양시설의 한계를 짚으며, ‘혼자 죽는 것’이 두려움의 대상이 아니라 불가피한 현실이자 존엄한 선택일 수 있음을 주장한다. 그녀는 병원 중심의 임종 문화가 낳은 “죽음의 병원화”를 비판하고, 가정간호·홈 호스피스 등 ‘집에서 맞는 죽음’을 실천 사례를 통해 제시한다.

주요 내용

책은 16장으로 구성되어 있으며, 임종을 맞이하는 장소와 의료 체계의 변화, 가족과 국가의 간병 구조, 치매와 돌봄, 죽음의 자기결정권 논의 등을 다룬다. 우에노는 고독사와 가정임종을 구분하며, 가족과 함께 살지 않더라도 사회적 연결이 유지된다면 ‘혼자 죽음’은 결코 외롭지 않다고 강조한다. 또한 존엄사나 안락사 논의에 대해 “존엄한 죽음보다 존엄한 삶”을 우선해야 한다는 관점을 제시한다.

의미와 영향

《누구나 혼자인 시대의 죽음》은 일본 사회의 돌봄·간병 시스템 변화를 탐구한 사회학적 보고서이자, 개인이 스스로의 삶과 죽음을 사유하도록 이끄는 인문서로 평가된다. 한국 독자에게는 급속히 고령화되는 사회에서 죽음의 형태와 존엄에 대한 문제의식을 불러일으키는 지침서로 소개되었다.

5. 생각 정리하기

기본 활동 1) <읽기 자료1>을 읽고 고령 1인 가구의 증가 이유와 가장 심각한 문제를 찾아 쓰시오.

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기본 활동 2) <읽기 자료2>에 제시된 해결 방향을 정리하고 기존 정책의 한계를 정리하시오.

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기본 활동3) <읽기 자료3>에서 제시된 정책이 문제 해결에 충분한지, 보완해야 할 점은 무엇인지 정리하시오.

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기본 활동4) 기존 활동을 바탕으로 고령 1인 가구가 보편화된 사회에서 우리가 ‘지금’할 수 있는 일과 미래에 할 수 있는 일을 나눠서 서술하시오.

*글 작성 시 유의사항 - 기사 내용을 바탕으로 문제를 정확히 이해하고 근거 중심으로 서술한다. - ‘지금 할 수 있는 일’과 ‘미래에 할 수 있는 일’을 명확히 구분하며, 방안은 구체적이고 실현 가능하게 제시한다. - 개인·지역사회·국가 등 다양한 주체의 역할을 균형 있게 고려하고, 문제 인식에서 해결 방안으로 이어지는 논리적 흐름을 유지한다.

/동암고등학교 정인곤 교사

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