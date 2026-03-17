[NIE] 세계 재활용의 날을 아시나요?

/사진=클립아트코리아

1. 주제 다가서기

매년 3월 18일은 2018년 글로벌 재활용 재단이 지정한 ‘세계 재활용의 날’입니다. 이 날은 단순히 쓰레기를 분류하는 날을 넘어, 인류가 직면한 기후 위기와 자원 고갈 문제를 해결하기 위한 중요한 전환점을 상징합니다. 전통적으로 인류는 물, 공기, 석유, 천연가스, 석탄, 광물을 6대 주요 천연자원으로 여겨왔습니다. 하지만 세계 재활용의 날은 재활용품을 ‘일곱 번째 자원(The Seventh Resource)’이라 명명합니다. 이는 폐기물을 버려지는 쓰레기가 아닌, 무한히 순환할 수 있는 핵심 원자재로 인식하는 패러다임의 변화를 의미합니다. 실제로 재활용은 매년 7억 톤 이상의 이산화탄소 배출을 줄여 지구 온난화를 억제하는 데 실질적인 기여를 하고 있습니다. 재활용 교육은 단순한 정보 전달이 아니라 지속 가능한 미래를 위한 시민 의식 함양에 그 목적이 있습니다. 우리는 이제 재활용을 ‘하면 좋은 것’이 아닌 ‘생존을 위한 필수’로 받아들여야 합니다. 세계 재활용의 날을 통해 우리 주변의 자원을 다시 살피고, 건강한 지구를 물려주기 위한 실천에 동참해야 할 때입니다.

2. 주제 관련 신문기사

‣ 전북일보 2026년 3월 17일 5개월째 멈춘 무인 페트병 회수기…운영 재개는 하세월

‣ 동아일보 2026년 3월 5일 ‘100% 재생 플라스틱’ 친환경 우산… 통째로 버려도 재활용 가능

‣ 전북일보 2025년 12월 16일 2026년, 전북 경제발전과 경쟁력 상승 위한 도약

3. 신문 읽기

<읽기자료1>

5개월째 멈춘 무인 페트병 회수기…운영 재개는 하세월

작년 10월 운영 중단⋯회수량 2024년 대비 35% 감소 전주시 “기존 업체 행정조치 이후 운영방식 결정 예정”

전주시 무인 페트병 회수기 운영이 중단된 지 5개월이 지났지만 재운영 시기가 정해지지 않으면서 운영 재개에 대한 회의적인 시각이 일고 있다.

전북일보 취재를 종합하면, 지난해 10월께 모두 중단된 전주시 무인 페트병 회수기 41대의 운영이 여전히 재개되지 못하고 있다. 이는 운영을 위탁받은 업체 2곳이 각각 부도와 적자 등으로 인한 운영 중단을 통보했기 때문이다. 실제 지난 15일 오후 방문한 전주시 덕진공원 입구 근처에는 운영이 중단된 상태의 무인 페트병 회수기가 놓여 있었다. 해당 무인 회수기는 불편을 드려 죄송하다는 내용의 고장 알림만 붙여진 채 전원이 아예 꺼져 있는 상태였다.

이렇듯 운영 중단 기간이 길어지면서 향후 정상적인 운영이 가능할지에 대한 비판의 목소리도 제기됐다. 김모(20대) 씨는 “기기 앞에 고장이라고만 붙여놓고 흉물스럽게 방치된 상황이 몇 개월째 이어지고 있다”며 “회수기 운영을 재개할 의지가 정말 있는지 근본적인 의문이 든다”고 지적했다.

무인 페트병 회수기는 페트병 회수율을 높이고 재활용 참여를 유도하기 위해 지난 2022년부터 설치가 시작된 설비로, 현재 전주 외에도 도내 여러 지자체에 설치가 진행되고 있다.

당시 전주시는 1대당 2000만 원 상당의 회수기를 시 예산 70%와 도비 30%를 투입해 설치한 뒤 공개 입찰을 통해 5년간 무상 운영 업체를 선정하고 관리와 운영을 맡겼다. 회수기 운영 및 수리비 등을 업체가 부담하는 대신 회수된 페트병 유가품 매각을 통해 이득을 얻을 수 있도록 하는 계약이었다.

그러나 시에 따르면 대행업체 중 1곳은 부도가 났고, 다른 한 곳은 유가품 시중 단가 하락과 이물질 투입으로 인한 품질 저하 등을 이유로 예산 지원을 신청했으나 거절당하자 지난해 10월 운영을 중단하겠다고 통보했다. 반면 도내 다른 지자체들의 무인 회수기는 상대적으로 원만히 운영되고 있는 것으로 확인됐다.

전북특별자치도에 따르면 지난해 도내에서 무인 회수기를 통해 회수된 페트병은 총 42만 7000㎏으로, 지난 2024년(24만 7000㎏) 대비 약 1.7배 증가했다. 하지만 전주시의 경우, 잦은 고장과 운영 중단의 영향으로 2024년 5만 1000kg이었던 회수량이 지난해 3만 3000kg으로 약 35% 줄어든 것으로 나타났다. 이에 전주시는 운영 중단 업체에 대한 행정절차를 진행하는 동시에, 회수기 직영 운영과 새로운 대행업체 선정 등을 고민하고 있으나 아직 결론은 나오지 않은 것으로 전해졌다.

전주시 관계자는 회수기 운영 재개 의사는 확고하다는 뜻을 밝히며 “시에서 직영할 것인지 또는 다시 위탁업체 선정을 통해 운영할 것인지, 유인 운영을 할 것인지 등 다각적인 측면에서 검토를 진행하고 있다. 기존 운영 중단 업체에 대한 손해배상 청구 등 행정조치가 완료되면 운영방식을 최종 결정할 예정”이라고 설명했다. 그러면서 “만약 대행업체를 선정해 운영하는 것으로 결정된다면 기존보다 기준을 엄격하게 설정해 운영중단 사태가 재발하지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.

<출처 : 전북일보 2026-3-17>

<읽기자료 2>

‘100% 재생 플라스틱’ 친환경 우산… 통째로 버려도 재활용 가능

[행복 나눔] 친환경 우산 만드는 ‘에이트린’ 원단부터 살대까지 소재 단일화 부품 120→24개로 대폭 줄이고 고장나면 해당 부품만 교체 가능 우산 1개당 탄소 배출량 770g↓

“국내 연간 우산 폐기량은 약 4000만 개로 추산되는데, 국민 대다수가 1년에 1개 정도 우산을 버리는 셈입니다. 사용할 때뿐만 아니라 버릴 때도 환경에 유해하지 않도록 설계된 우산을 만들고 싶었습니다.”

친환경 우산을 만드는 소셜벤처 기업 ‘에이트린(8reen)’의 정우재 대표(32)는 “3년 전만 해도 아무도 친환경 우산을 제작하려고 하지 않았다”며 “세상을 긍정적으로 바꾸는 데 기여하기 위해 다니던 직장을 그만두고 창업했다”며 이같이 말했다. 2023년 ‘재생 플라스틱 단일 소재화를 통한 우산의 자원 순환 구현’을 목표로 설립된 에이트린은 폐기할 때 분해할 필요가 없고 재활용이 가능한 친환경 우산을 제작하고 있다.

● 재생 플라스틱으로 친환경 우산 제작

정 대표는 망가진 우산을 버리다 폐기물 발생의 심각성을 알게 됐다. 우산 손잡이는 보통 플라스틱으로 만들고 살대는 금속, 원단은 폴리에스터 등 다양한 소재로 제작된다. 또 강력 접착제, 나사 등을 사용해서 쉽게 분리되지 않도록 한다. 하지만 수명을 다하고 버릴 때는 소재별로 분리되지 않아 재활용하기 어렵고 대부분 소각하거나 매립하고 있다. 환경에 악영향을 미치는 것이다. 또 1만 원 이하 저가형 우산 위주로 보급돼 우산을 일회용품처럼 인식하고 쉽게 사고 쉽게 버리는 소비문화도 형성됐다. 그는 “우산도 분해해서 버려야 하는데, 다양한 소재로 만들고 접착제 등으로 강하게 고정돼 제대로 분해하려면 30분 정도 걸린다”며 “소비자들은 종량제 봉투에 그냥 버릴 때가 많아 재활용률이 0%에 가까울 정도로 낮다”고 말했다.

에이트린은 원단, 살대, 손잡이 등 모든 부품을 재생 플라스틱을 활용해 제작하기로 했다. 또 소재를 단일화해 소비자가 우산을 분리하지 않고 버려도 재활용이 가능하도록 설계했다. 보통 우산 부품은 120개 정도인데 에이트린은 24개 정도로 대폭 줄였다. 별도 도구 없이 손으로 30초 만에 모든 부품을 분리할 수 있도록 했고, 고장이 나면 해당 부품만 교체해 다시 사용할 수 있도록 만들었다. 나사 없이 결합된 부품을 개별 교체하는 방식이다. 에이트린은 이와 관련해 특허와 디자인권 등 15개의 지식재산권을 보유하고 있다.

에이트린의 친환경 우산 판매량은 2023년 3300개, 2024년 6400개, 지난해 9000개로 꾸준히 늘고 있다. 지난해 9월 자원 순환성 향상 및 유해 물질 저감 등에 기여한 점을 인정받아 국내 최초로 우산 부문 환경표지 기후에너지환경부 인증을 받았다. 정 대표는 “소비자가 우산 부품을 구입해 쉽게 수리하고 조립할 수 있는 환경을 만들고 싶다”며 “올해 상반기 우산 부품과 조립 키트 등을 출시할 계획”이라고 말했다.

● 친환경 우산 판매량은 성장세

에이트린은 국내 우산 시장의 근본적인 변화를 도모했다. 정 대표는 “우산의 부품 종류와 개수를 줄이고 조립 과정을 간소화해 기존 우산 대비 생산 시간을 약 45% 줄였다”며 “현재 국내에서 판매되는 우산은 대부분 중국산인데, 비용 절감 등으로 국산 우산의 시장 점유율을 높일 수 있다. 접이식 우산, 어린이 우산 등 품목 다양화도 계획하고 있다”고 말했다.

경영 자문단인 SK프로보노는 에이트린의 제품 개발, 인증 등을 도왔다. 에이트린의 제품이 해외 시장에 진출하려면 전과정평가(LCA) 인증을 받아야 한다. LCA는 원료 조달, 제조, 운송, 사용, 폐기 등 제품 전 과정에 투입되는 에너지와 폐기물 등 환경 영향을 평가하는 과정이다.

에이트린은 SK이노베이션 환경과학기술원의 기술 지원을 받아 지난해 11월 우산 생산 전 과정의 환경 영향을 정량적으로 평가받을 수 있었다. 우산 1개당 탄소 배출량을 약 770g 줄이는 효과를 객관적으로 입증한 것이다. 정 대표는 “유럽 등은 친환경 규제가 강해 LCA 인증이 있으면 해외 시장에 진출할 때 유리하다”며 “제품에 대한 다양한 경영 자문을 했고 이를 토대로 디자인, 무게, 색상 등을 개선했다”고 말했다.

에이트린은 ‘ESG(환경, 사회, 지배구조) 캠페인’도 진행하고 있다. 기업 등에서 수거한 폐플라스틱을 활용해 우산 조립 키트를 만들고 공공기관과 학교 등에서 소비자가 직접 조립하며 자원 순환의 가치를 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

<출처 : 동아일보 2026-3-5>

<읽기자료 3>

2026년, 전북 경제발전과 경쟁력 상승 위한 도약

2026년도가 앞으로 다가온 시점에서 전북의 강점을 더욱 강조하고, 단점을 세심하게 보완하여 이를 지역발전에 적극 활용하는 전략을 세워 전북의 경제발전과 지역 경쟁력을 상승하는 대책을 체계적으로 마련해야 한다. 국가의 주요 일정들이 전북에서 개최 될 수 있도록 노력하기 위해서는 더 이상 망설이지 않고 체계적인 중장기 로드맵을 계획하여 한 단계씩 실 현 해나가면서 완성해 나가야 할 시점이다.

전북은 농생명, 문화관광, 민생특화, 미래첨단, 고령친화 등 완벽한 5대 산업을 중심으로 전통과 현대가 공존하고 트렌드와 지속가능한 다차원적인 핵심요소가 구축되어 있다. 올해 성공적으로 개최되고 성황리에 마무리된 ‘APEC 2025 KOREA 정상회의’ 에서 현 정부가 강조한 고령화로 가는 인구변화, 문화산업, 지역균형발전, AI, 인공지능 산업으로 지속가능한 미래를 위한 해결책으로 마련해야 한다는 점이 강조되었는데, 전북의 5대 산업을 주축으로 이를 활용한다면, 위 현 정부가 강조한 부분을 실현화하는데 충분할 것으로 보인다.

농식품 분야는 고령화, 건강 간편식, 1인 가구, 친환경 실천화, 저속노화식품개발, 브랜딩 등에 중점을 맞춰 다양한 소비연령층 특성에 맞춘 식품을 개발하여 디지털유통할 수 있는 시스템을 구축하여 유통망을 확대하고 이와 더불어 농업경영인의 역량 또한 한층 더 업그레이드가 되어야 한다.

AI 분야는 올해 총 1조 원 규모의 ‘협업지능 피지컬AI 기반 소프트웨어 플랫폼 연구개발 생태계조성’ 사업의 예비타당성조사 면제가 확정돼 국내 첫 피지컬AI 실증·연구 거점 구축에 나서는 결과를 나타냈으며 사업기간동안 피지컬AI핵심기술개발과 이를 교육연계까지 연결하여 기술개발과 동시에 본 분야의 특화 교육 인재를 양성해야 한다.

사회적 경제면에서는 지속가능한 기업의 성과를 기반으로 사회적 경제생태계 조성 모델로 한 SPC협력 사업에 대해 사회적지원체계가 한층 더 확장되는 계기가 마련될 수 있도록 사회경제기업 사회성 측정 및 보상사업 운영 조례를 제정하여 의미 있는 진전이 있기도 하였다.

앞으로 여러 방면으로 지속적 사업을 확장해 감으로써 전북의 경제발전과 지역의 경쟁력 상승 전략을 좀 더 모색할 필요가 있다.

한편 미국 US 뉴스 보도에 따르면 순위의 정성적 지표로서 해외 인식 설문 결과 프랑스나 일본보다 앞선 우리나라의 긍정적 인식이 세계 강대국 순위 6위에 올랐고, 높은 이유는 기술혁신과 K컬쳐의 결과이다.

이에 부응하여 전북은 우리나라의 전통문화유산, 한지, 공예 등과 AI, 과학단지 등 기술혁신과 전통적인 K컬쳐을 모두 갖추고 있으므로 이를 발전시켜 우리나라의 긍정적 인식의 위상을 높이는 대표적인 지역으로 발전시켜 기술혁신과 K컬처의 거점으로 주목받을 수 있도록 전략을 세워야 한다.

2026년에는 본래 과학기술, 전통문화, 자원 등에 2025년의 성과를 더하고 고령화 대비 시스템, 출산장려시스템 등 추 후 새로운 전략을 모색하고 지역을 발전하기 위한 요소들을 융복합적으로 발전시킨다면 전북은 지역균형발전을 이루는 성공적 지역 모델로서 충분한 가치가 있으며 지속적으로 사업을 확장해 감으로써 전북의 경제발전과 지역의 경쟁력 상승 도약을 기대해 본다.

<출처 : 전북일보 2025-12-16>

4. 생각 열기

기본활동 1) <읽기자료 1>을 읽고, 전주시 무인 페트병 회수기 운영이 중단된 배경을 쓰시오.

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기본활동 2) <읽기자료 1>을 읽고, 전주시 무인 페트병 회수기 운영 중단 사태를 방지하기 위해서 지자체가 노력해야 하는 점을 찾아 쓰시오.

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기본활동 3) <읽기자료 2>를 읽고, 정우재 대표가 친환경 우산을 만들게 된 배경을 찾아 간단히 정리하시오.

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기본활동 4) <읽기자료 2>을 읽고, 에이트린이 친환경 우산을 제작하는 방법을 찾아 정리하고 환경에 미치는 영향을 쓰시오.

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기본활동 5) <읽기자료 1,2> 중 하나를 선택하여 스스로 생각할만한 문제를 만들고, 답을 써 봅시다.

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5. 관련 주요 내용 정리

■ 세계재활용의 날

1) 세계 재활용의 날이란?

2018년, 전 세계적인 재활용 비영리 단체인 글로벌 재활용 재단(Global Recycling Foundation)* 의해 제정되었습니다. 매년 3월 18일 전 세계가 함께 기념하며, 자원 순환의 중요성을 알리고 지구를 보호하기 위한 구체적인 행동을 촉구하는 날입니다.

2) 핵심 개념: “일곱 번째 자원(The Seventh Resource)”

이 날의 가장 독특하고 중요한 교육 포인트는 재활용품을 ‘일곱 번째 자원’이라고 부른다는 점입니다. 전통적인 6대 천연자원과 어깨를 나란히 할 만큼 가치가 있다는 뜻입니다.

기존 6대 자원: 물, 공기, 석유, 천연가스, 석탄, 광물

일곱 번째 자원: 재활용 가능한 폐기물 (플라스틱, 종이, 금속, 유리 등)

교육적 메시지: “쓰레기는 버려지는 것이 아니라, 우리가 끊임없이 사용할 수 있는 ‘무한한 자원’이다.”라는 인식의 전환이 핵심입니다.

3) 왜 3월 18일인가? (가치와 필요성)

재활용은 단순히 쓰레기를 줄이는 차원을 넘어, 지구 생존을 위한 ‘미래 산업’이자 ‘환경 방어선’입니다.

기후 위기 대응: 재활용은 매년 약 7억 톤 이상의 이산화탄소(CO₂) 배출을 줄여줍니다. 이는 항공 산업 전체가 배출하는 탄소량을 상쇄할 정도의 엄청난 수치입니다.

에너지 절약: 새 제품을 만드는 것보다 재활용 원료를 사용할 때 에너지를 훨씬 적게 씁니다. (예: 알루미늄 캔 재활용 시 에너지 95% 절약)

순환 경제(Circular Economy) 실현: ‘생산-소비-폐기’의 직선적 구조에서 벗어나, 자원이 계속 도는 ‘순환형 사회’를 만드는 첫걸음입니다.

4) 매년 정해지는 테마와 ‘리사이클링 히어로즈’

세계 재활용의 날은 매년 특정 주제를 정해 캠페인을 벌입니다. 또한, 일상에서 재활용을 실천하는 개인이나 단체를 ‘리사이클링 히어로즈(Recycling Heroes)’로 선정하여 시상하기도 합니다.

2026년의 메시지: “쓰레기라고 생각하지 말고, 기회라고 생각하라(Don’t Think Waste – Think Opportunity)”라는 모토 아래, 폐기물의 경제적 가치와 창의적 재활용(업사이클링)을 강조하고 있습니다.

■ 세계재활용의 날과 관련하여 도움을 받을 수 있는 누리집 안내

- 글로벌 재활용 재단: https://www.globalrecyclingday.com/

세계 재활용의 날을 제정한 공식 단체입니다. 올해의 테마와 전 세계의 ‘리사이클링 히어로즈’ 사례를 영문으로 확인할 수 있습니다

- 한국 환경 공단:

국내 자원순환 통계와 정책을 확인할 수 있는 가장 공신력 있는 곳입니다. ‘자원순환’ 메뉴에서 우리나라의 재활용 현황 자료를 얻을 수 있습니다.

- 순환경제정보플랫폼: ‘

쓰레기‘가 어떻게 ’자원‘으로 순환되는지, 산업적 측면에서의 최신 동향과 법적 제도를 정리해 둔 곳입니다.

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- 환경부 자원순환국:

분리배출 지침이나 관련 법령 등 공식 보도자료를 찾을 때 필수적입니다.

- 서울새활용플라자 (SUP):

세계 최대 규모의 업사이클링 복합 문화 공간입니다. 다양한 새활용 제품 사례와 교육 프로그램을 사진과 영상으로 볼 수 있어 시각 자료로 훌륭합니다.

- 한국환경교육포털:

환경부에서 운영하는 교육 전문 사이트로, 재활용 관련 학습 지도안, 워크시트, 애니메이션 등 교실에서 바로 쓸 수 있는 콘텐츠가 많습니다.

- 내 손안의 분리배출 (앱/웹):

학생들이 가장 헷갈려 하는 “이건 재활용이 될까?”에 대한 답을 검색할 수 있는 곳입니다. 퀴즈 형식의 수업을 구성하기 좋습니다.

- 경기도 업사이클플라자: 지역 기반의 업사이클링 소재 데이터베이스(DB)를 운영하고 있어, 어떤 폐기물이 어떤 재료로 변하는지 상세히 보여줍니다.

6. 생각 더하기

◈ 분리배출을 철저히 하는 ‘개인의 노력’이 더 중요할지 아니면 처음부터 재활용이 쉬운 제품을 만드는 ‘기업의 제조 책임’이 더 우선일지 찬성과 반대 중 하나의 입장을 선택하여 자신의 생각을 써 보세요.

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◈ 투명 페트병을 가져오면 현금이나 포인트로 보상해 주는 ‘재활용 보상제’를 전국적으로 확대해야 할지 아니면 환경 보호는 시민의 당연한 의무이므로 보상없이 습관화되도록 해야할지 자신의 입장을 선택하여 주장해보시오.

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◈ 배달 음식의 일회용기 사용을 전면 금지하면 자영업자의 비용 부담과 위생 문제 등이 생기는 반면 조금 불편하더라도 쓰레기 자체를 막을 수 있는 방법이 됩니다. 이와 관련된 자신의 생각을 쓰고 정리하시오.

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/ 김제검산초등학교 김주연 교사

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