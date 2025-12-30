[NIE] 2026년 병오년 전북이 반짝반짝 빛날 수 있기를

클립아트코리아

1. 주제 다가서기

2026년 병오년을 맞이하여 전북특별자치도는 새로운 도약을 할 수 있는 기회를 맞이하였다. 지역 경제 활성화, 지속 가능한 발전, 교육 및 인재 양성 등 다양한 분야에서 우리 도의 강점을 살려 매력적인 도로 발돋움을 할 수 있을 것으로 기대된다. 농업과 관광 산업의 융합과 농산물의 브랜드화 그리고 관광 자원의 개발은 지역 경제를 견인할 수 있을 것이다. 또한 스마트 도시 구축과 재생 에너지 활용 등도 중요하게 살펴야 할 지점이다. 무엇보다 창의적인 인재를 어떻게 해야 유인할 수 있을지 심도있게 고민해야 할 것이다.

새 해를 맞이하여 전북특별자치도가 정말 특별하게 빛나는 도가 될 수 있도록 머리를 맞대어 고민해보는 시간을 갖자.

2. 주제 관련 신문기사

‣ 전북일보 2025년 12월 18일 햋빛과 바람의 전북, 탄소중립과 청정에너지 중심으로

‣ 전북일보 2025년 12월 19일 “한해 마무리는 부안에서”

‣ 전북일보 2025년 12월 16일 2026년, 전북 경제발전과 경쟁력 상승 위한 도약

3. 신문 읽기

<읽기자료1>

햇빛과 바람의 전북, 탄소중립과 청정에너지 중심으로

겨울이 깊어가는 시절이다. 찬 바람이 정신을 새롭게 깨우는데, 어쩐지 매캐한 냄새가 스치는 듯하다. 거센 북풍을 타고 미세먼지가 내려온다는 이야기도 있고, 화력발전이나 난방으로 인해 대기질이 나빠진다는 분석도 있다. 정부에서는 이미 지난달 25일에 미세먼지대책 특별위원회를 열어서 석탄발전소 가동정지와 같은 대책들을 심의했다고 한다. 그러고보니 오늘따라 여의도의 하늘이 더욱 뿌옇다.

탄소중립은 인류 공동의 과제다. 지구 곳곳에서 산불과 폭우와 같은 자연재해가 발생하는데, 그것이 이상기후로 인한 위기의 징후임은 모르는 사람이 없는 상식이 되었다. 그런데 이상하게도, 탄소중립의 중대성이 이토록 커지는데 아직 우리 피부에 와닿지 않는 것 같다. 기후위기로 인한 각종 재난을 맞닥뜨리며 탄소중립의 의미를 절절하게 깨달았을 때에는 이미 늦어도 한참 늦은 것이다. ‘나 하나쯤이야’의 안일함을 ‘나 하나라도’의 절박함으로 당장 바꿔나가야 할 때다.

전북이 자연재난 대책 평가에서 최우수 기관으로 평가되었다는 소식을 접했다. 겨울철과 여름철 모두 최우수로 평가받은 지자체는 전북이 유일하다고 한다. 재난으로부터 도민의 안전을 지켜내기 위한 노력이 제대로 빛을 본 것이다. 그런데 한편으로는 자연재난에 대한 사전예방과 적시대응을 넘어선, 보다 근본적인 대책을 강구할 시점이라는 생각이 든다 .

탄소중립을 향한 인류의 큰 발걸음을 전북이 선도한다면 어떨까 전북은 탄소흡수원이 풍부한 곳이다. 대기중 이산화탄소를 고정시켜 온실가스를 감축시키는 효과적인 수단으로 산림과 바다가 꼽히는데, 이 모두를 품은 지역이 바로 전북이다. 지난 4일, 전북특별자치도와 전북탄소중립지원센터가 <제17차 전북 탄소중립 포럼>을 개최했다. 이 자리에서 발표된 분석결과에 따르면, 무려 전북의 94%가 자연 공간이라고 한다 . 탄소배출권거래제 시행으로 탄소가 돈이 되는 시대인데, 전북은 이미 그린인프라를 충분히 갖추면서 경쟁력을 확보한 셈이다.

이재명 대통령이 햇빛연금과 바람연금을 말하면서 전북에 ‘재생에너지 단지 조성’을 약속했던 것은 전북의 풍요로운 그린인프라를 염두에 둔 포석이었다. 전북의 서남해안 부지를 활용해 청정에너지 생산의 전진기지로 만들고, 그 이득을 전북도민에게 배분하겠다는 구상이다. 대통령의 밑그림은 하루아침에 나온 것이 아니다. 당대표 시절이었던 2022년 전북 현장최고위원회의에서 이미 햇빛연금과 바람연금을 언급하면서 “전북이 정말로 살만한 지역으로 만들어야 한다”라 고 역설했다.

최근 인공태양 연구시설부지 우선협상지역으로 새만금이 아닌 나주가 선정되면서 전북 지역사회에 적잖은 충격을 안겼다. RE100 국가산단 시범지역 유치를 비롯한 현안들을 생각하면 고삐를 더욱 단단히 쥐어야한다. 전북형 탄소중립모델을 만들고 실현해나가는 데에는 모두의 협력이 필요하다. 전북의 너른 바다와 푸른 산이 탄소중립과 청정에너지의 가치를 발신하는 중심으로 자리매김할 수 있도록, 2026년 병오년 새해 채비를 단단히 해야 하겠다.

어느덧 세밑이다. 이번 지면을 통해서 고향전북의 도민들께 새해 인사를 미리 드리려 한다. 어지러웠던 시절을 끝내고 안정과 번영의 시대를 새롭게 열어낼 수 있었던 한 해였다 .묵묵하고 든든하게 함께해준 전북도민들을 생각하며, 도민의 큰 뜻을 더 깊이 헤아리겠다는 마음으로 새해를 맞이하겠다.

<출처 : 전북일보 2025-12-18>

<읽기자료 2>

“한해 마무리는 부안에서”

부안군은 오는 31일 서해안 대표해넘이 명소인 변산해수욕장에서 ‘2025 변산 해넘이축제’를 개최한다고 밝혔다. 이번 축제는 2025년 한 해를 마무리하며 변산의 아름다운 해넘이를 배경으로 군민과 관광객이 함께하는 체험형 ·감성형 연말 축제로 오후 2시부터 밤 9시까지 진행되며 해넘이가 예상되는 오후 5시 30분을 전후해 다양한 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다.

식전 행사로는 변산지역 난타팀 ‘바람꽃난타’와 농악단 ‘천둥소리’가 흥을 돋우고 이어 3인조 팝페라그룹 ‘라오니엘’이 무대에 올라 연말 분위기를 한층 고조시킬 계획이다. 축제의 하이라이트는 LED 달집 점등식과 참여자들의 새해 소망을 담은 소원등을 밝히기로 회망찬 새해를 기원하는 특별한 시간을 갖는다. 개막행사에서는 신년 축하영상 상영과 대북공연 등을 통해 축제의 분위기를 한껏 끌어올릴 계획이다.

병오년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 다양한 체험 프로그램도 준비돼 있다.

부안의 상징인 철쭉 모양 소원지로 꾸며진 ‘소원꽃밭’, ‘붉은 말’ 키링 만들기 체험, LED 쥐불놀이, 감성 불멍존을 비롯해 신년 메시지 포토존, 타로·사주 체험 등 참여

<출처 : 전북일보 2025-12-19>

<읽기자료 3>

2026년, 전북 경제발전과 경쟁력 상승 위한 도약

2026년도가 앞으로 다가온 시점에서 전북의 강점을 더욱 강조하고, 단점을 세심하게 보완하여 이를 지역발전에 적극 활용하는 전략을 세워 전북의 경제발전과 지역 경쟁력을 상승하는 대책을 체계적으로 마련해야 한다. 국가의 주요 일정들이 전북에서 개최 될 수 있도록 노력하기 위해서는 더 이상 망설이지 않고 체계적인 중장기 로드맵을 계획하여 한 단계씩 실 현 해나가면서 완성해 나가야 할 시점이다.

전북은 농생명, 문화관광, 민생특화, 미래첨단, 고령친화 등 완벽한 5대 산업을 중심으로 전통과 현대가 공존하고 트렌드와 지속가능한 다차원적인 핵심요소가 구축되어 있다. 올해 성공적으로 개최되고 성황리에 마무리된 ‘APEC 2025 KOREA 정상회의’ 에서 현 정부가 강조한 고령화로 가는 인구변화, 문화산업, 지역균형발전, AI, 인공지능 산업으로 지속가능한 미래를 위한 해결책으로 마련해야 한다는 점이 강조되었는데, 전북의 5대 산업을 주축으로 이를 활용한다면, 위 현 정부가 강조한 부분을 실현화하는데 충분할 것으로 보인다.

농식품 분야는 고령화, 건강 간편식, 1인 가구, 친환경 실천화, 저속노화식품개발, 브랜딩 등에 중점을 맞춰 다양한 소비연령층 특성에 맞춘 식품을 개발하여 디지털유통할 수 있는 시스템을 구축하여 유통망을 확대하고 이와 더불어 농업경영인의 역량 또한 한층 더 업그레이드가 되어야 한다.

AI 분야는 올해 총 1조 원 규모의 ‘협업지능 피지컬AI 기반 소프트웨어 플랫폼 연구개발 생태계조성’ 사업의 예비타당성조사 면제가 확정돼 국내 첫 피지컬AI 실증·연구 거점 구축에 나서는 결과를 나타냈으며 사업기간동안 피지컬AI핵심기술개발과 이를 교육연계까지 연결하여 기술개발과 동시에 본 분야의 특화 교육 인재를 양성해야 한다.

사회적 경제면에서는 지속가능한 기업의 성과를 기반으로 사회적 경제생태계 조성 모델로 한 SPC협력 사업에 대해 사회적지원체계가 한층 더 확장되는 계기가 마련될 수 있도록 사회경제기업 사회성 측정 및 보상사업 운영 조례를 제정하여 의미 있는 진전이 있기도 하였다.

앞으로 여러 방면으로 지속적 사업을 확장해 감으로써 전북의 경제발전과 지역의 경쟁력 상승 전략을 좀 더 모색할 필요가 있다.

한편 미국 US 뉴스 보도에 따르면 순위의 정성적 지표로서 해외 인식 설문 결과 프랑스나 일본보다 앞선 우리나라의 긍정적 인식이 세계 강대국 순위 6위에 올랐고, 높은 이유는 기술혁신과 K컬쳐의 결과이다.

이에 부응하여 전북은 우리나라의 전통문화유산, 한지, 공예 등과 AI, 과학단지 등 기술혁신과 전통적인 K컬쳐을 모두 갖추고 있으므로 이를 발전시켜 우리나라의 긍정적 인식의 위상을 높이는 대표적인 지역으로 발전시켜 기술혁신과 K컬처의 거점으로 주목받을 수 있도록 전략을 세워야 한다.

2026년에는 본래 과학기술, 전통문화, 자원 등에 2025년의 성과를 더하고 고령화 대비 시스템, 출산장려시스템 등 추 후 새로운 전략을 모색하고 지역을 발전하기 위한 요소들을 융복합적으로 발전시킨다면 전북은 지역균형발전을 이루는 성공적 지역 모델로서 충분한 가치가 있으며 지속적으로 사업을 확장해 감으로써 전북의 경제발전과 지역의 경쟁력 상승 도약을 기대해 본다.

<출처 : 전북일보 2025-12-16>

4. 생각 열기

기본활동 1) <읽기자료 1>을 읽고, 전북의 자연재난 대책에 대한 객관적인 평가에 대해 찾아 정리하시오.

-

기본활동 2) <읽기자료 1>을 읽고, 작가가 전북을 탄소중립의 선도할 수 있다고 생각한 까닭을 찾아 쓰시오.

-

기본활동 3) <읽기자료 2>를 읽고, 변산 해넘이 축제에 대한 주요 내용을 간단히 정리하시오.

-

기본활동 4) <읽기자료 3>을 읽고, 작가가 생각하는 전북의 경제발전을 위한 경쟁력을 찾아 정리하시오.

-

기본활동 5) <읽기자료 1,2,3> 중 하나를 선택하여 스스로 생각할만한 문제를 만들고, 답을 써 봅시다.

5. 관련 주요 내용 정리

■ 전북특별자치도란?

- 특별자치도란?

: 특별자치도는 일반적인 도에 부여된 권한과 달리 고도의 자치권이 보장된 지역으로, 지역 여건과 특성과 부합하는 특례를 부여받아 자율적인 정책 결정과 책임 하에 지역을 운영하는 특별지역을 말한다.

- 전북특별자치도란?

: 전라북도의 지역적, 역사적, 인문적 특성을 살려 고도의 자치권이 보장되는 전북특별자치도를 설치하여 실질적인 지방분권을 보장하고 규제혁신을 통한 글로벌 생명경제도시를 조성함으로써 복리증진과 국가 발전에 이바지하는 데 목적이 있다.

2022년 12월 28일 국회 본회의에서 「전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법」이 통과됨으로써, 2024년 1월 18일 종전의 ‘전라북도’는 ‘전북특별자치도로서 새로운 법적 지위와 명칭을 가진 지방자치단체로 출범하였다.

- 전북특별자치도의 5대 핵심산업

∙ 농생명산업: 전북이 대표적으로 선도하고 있는 ’농업‘을 특화 발전

∙ 문화관광산업: 전북의 문화적 강점을 바탕으로 문화관광산업 육성

∙ 고령친화산업: 초고령사회 대한민국의 고령친화 신산업 선점

∙ 미래첨단산업: 미래 에너지 기반 육성(신재생에너지, 수소, 이차전지)

∙ 민생특화산업: 지역경제 활력을 더하는 생활밀접형 지역특화산업

<출처: 전북특별자치도 누리집>

■ 전북특별자치도에 관한 정보를 얻을 수 있는 곳

- 전북특별자치도청 누리집: www.jeonbuk.go.kr

- 전북특별자치도의회: https://www.jbstatecouncil.jeonbuk.kr/

- 전북생생TV: https://www.jeonbuk.go.kr/itv/index.jeonbuk

- 투어 전북: https://tour.jb.go.kr/index.do

- 전북도립미술관: www.jma.go.kr

- 국립전주박물관: jeonju.museum.go.kr

- 전북특별자치도교육청: www.jbe.go.kr

- 전북특별자치도립국악원: kukakwon.jb.go.kr

- 전주한옥마을: hanok.jeonju.go.kr

- 전북연구원: www.jthink.kr›jthink

- 농업진흥청: www.rda.go.kr

- 새만금개발청: www.saemangeum.go.kr›sda

- 전북특별자치도 보건환경연구원: jihe.jeonbuk.go.kr

6. 생각 더하기

◈ [초등학교 수준] 내가 살고 싶은 전북특별자치도의 모습에 대해 상상하여 써 봅시다.

◈ [중학교 수준] 전북특별자치도와 타시도를 비교한 뒤 우리 도의 강점과 단점을 차례로 정리해보고, 단점을 보완할 방법을 써 봅시다.

◈ [고등학교 수준] 전북특별자치도에 청년이 찾아오게 하려면 어떠한 정책이 필요한지 쓰고, 그 정책을 실현하기 위해 필요한 것이 무엇인지 써 봅시다.

/전주효천초등학교 김주연 교사

