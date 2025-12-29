삼성 반도체 새만금 유치, SK 데이터센터 정상화 범도민 서명운동 시작

안호영, 반추위, 전주역서 ‘용인 반도체 새만금 이전’ 거리 캠페인 전개 김성환 장관 ‘지방 이전’ 발언 후 도민 관심 증대... 전주역 앞 서명 적극 동참 안 의원, “에너지 전환과 지역균형발전 위해 새만금 이전은 국가적 필연” 강조

안호영 국회의원(사진 가운데,) 반도체클러스터 새만금 유치추진위원회가 29일 전주역에서 서명운동을 하고 있다. /반추위

최근 김성환 기후에너지부 장관이 “기업이 전기 많은 곳으로 가야 한다”며 용인 반도체 클러스터의 지방 이전 가능성을 시사한 가운데, 전북 새만금으로 유치하기 위한 민관 합동 거리 캠페인이 전개됐다.

반도체클러스터 새만금유치추진위원회(반추위)와 국회 기후에너지환경노동위원회 안호영 위원장은 29일 오전 11시, 전주역 광장에서 시민들을 대상으로 ‘용인 반도체 클러스터 새만금 이전 촉구’ 서명 동참을 요청하는 거리 캠페인을 진행했다.

안 의원은 “용인 반도체를 전기가 흐르는 새만금으로 가져오는 것은 이제 선택이 아닌 국가적 필연”이라며, ‘에너지 전환’과 ‘지역균형발전’을 강조했다.

안 의원은 “윤석열 정부의 전력 대책 없는 졸속 정책이 전국적인 ‘에너지 내란’을 초래했다”고 비판하며, “수도권 일극주의라는 낡은 관성이 국가 성장의 족쇄가 되고 있는 지금, 에너지 지산지소(地産地消)를 통한 지역균형발전만이 유일한 생존 전략”이라고 역설했다.

반추위 측 역시 “이제는 도민들이 직접 나서서 정치권과 정부를 움직여야 한다. 우리의 서명이 대통령실을 움직이고 대한민국 에너지 지도를 바꾸는 시작이 될 것”이라고 시민들의 동참을 독려했다.

반추위는 이날 전주역 캠페인을 시작으로 전북 도내 주요 거점별 순회 캠페인을 이어갈 예정이며, 모인 서명부는 향후 대통령실과 국회, 관련 부처와 해당 기업에 전달될 예정이다.

