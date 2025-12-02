전북지역 간 연계 관광 부족...데이터 기반 전략 시급

전북연구원 2일 이슈브리핑 “동일 시·군 관광 78.3%로 높아” 전북형 지역축제·골목상권 연계 빅데이터 활용 운영 체계 필요 지역 연계형 관광상품 개발, 이동편의성 강화 전략 등 강구돼야

전북연구원 이슈브리핑 표지/사진=전북연구원

전북형 관광정책의 성패는 관광객의 짧은 이동을 긴 체류 시간으로 전환하는 데 결정적으로 기여할 데이터 허브 구축에 달려 있다는 분석이 나왔다.

전북연구원은 2일 발표한 이슈브리핑을 통해 “이동·혼잡·소비 흐름을 실시간으로 진단해 현장에서 곧바로 활용하는 데이터 전주기 체계가 필요하다”고 밝혔다.

관광이 관람형에서 체류·참여형으로 빠르게 바뀌는 만큼 전북형 데이터 허브를 중심으로 상시 수집과 표준 진단, 실시간 활용의 ‘3단 고리’를 구축해야 한다는 것이 연구원의 제안이다.

연구원에 따르면 한국관광공사 관광빅데이터의 전북 통계를 집계한 결과 도내 동일한 시·군 지역에서 이동한 비중이 78.3%로 높게 나타났다.

이에 대해 연구원은 “어디를 어떻게 연결해 머무르게 할지가 관광정책의 핵심 지표”라며 “연계성 개선을 통해 체류형 관광 전환과 지역 소비 확대를 동시에 실현해야 한다”고 조언했다.

국내에서는 데이터 기반 관광정책 고도화가 빠르게 확산되고 있다.

한국관광공사는 이동통신·신용카드·내비게이션 등 민간 데이터를 공공 통계와 결합해 지자체 정책 수립을 지원하고 있다.

제주도는 관광객과 차량 분포를 실시간으로 보여주는 빅데이터 보드를 운영해 혼잡 분산 효과를 거두고 있다는 것이 연구원측의 설명.

이에 연구원은 전북형 데이터체계 구축을 위해 3개 과제를 제안했다.

먼저 도 단위 관광데이터 분석 전담조직 신설과 시군 데이터 연계를 위한 광역 협업체계 구축이다.

민간 데이터 구매, 전문 인력 확충, 빅데이터 플랫폼 운영 재원 마련, 공무원·관광업계의 데이터 활용 역량 강화도 필요하다고 강조했다.

이어 민간 데이터 기업과 협력해 시군별 수집·표준화 체계를 마련하고 그 정보를 지자체와 지역 상권에 개방하는 ‘전북형 축제·상권 데이터 허브’ 구축도 필요하다고 했다.

방문 흐름과 소비 패턴, SNS 확산, 숙박·교통 연계성 등을 통합 분석해 정책의 사전 예측, 현장 운영, 사후 평가를 연결하는 것이 목적이다.

또 연구원은 데이터 기반 주요 이동축을 중심으로 권역별 순환형 광역관광교통망을 조성하고 모바일 통합패스를 도입하면 접근성 한계를 보완할 수 있다고 분석했다.

이와함께 문화체육관광부·한국관광공사가 추진 중인 초광역형 관광교통 혁신 선도지구와의 연계도 필요하다는 대안을 제시했다.

연구책임자인 김수지 박사는 “데이터가 전략이고 연결이 성과”라며 “전북형 관광 데이터 허브를 기반으로 정책과 현장을 연계하면 전북관광정책의 패러다임을 체류 중심으로 전환할 수 있다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지