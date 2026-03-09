이전기사
전북일보로고

박형배 전주시의원 “전북 변화 위해 도의원 도전”
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-03-09 16:06 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

박형배 전주시의원 “전북 변화 위해 도의원 도전”

강정원 웹승인 2026-03-09 13:46 수정 2026-03-09 16:04

Second alt text
박형배 전주시의원

박형배 전주시의회 의원은 9일 전북특별자치도의회 의원 선거에 출마를 선언했다.

박 의원은 이날 전주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “지난 12년 동안 시민들의 관심과 사랑 덕분에 시민의 삶에 중심을 두고 의정활동에 임할 수 있었다”며 “전북의 변화를 위해 도의원으로 도전한다”고 밝혔다.

그는 △전주사랑상품권 ‘돼지카드’ 도입 △시민 중심 공공플랫폼 구축 노력 △옛 대한방직 부지개발 공공기여 확정 등을 그동안의 의정활동 성과로 꼽았다.

그러면서 “이러한 성과는 저 혼자 힘으로 이룬 것이 아니라 시민들의 응원과 의장님을 비롯한 선배‧동료 의원들과의 협력, 그리고 사무국 직원들과 전주시 공직자들의 헌신이 있었기에 가능했다”고 말했다.

박 의원은 “시의회에서 시작한 변화와 성과를 전북 차원의 정책으로 확장하고 연결하는 일을 하겠다”면서 “전주의 발전이 곧 전북의 발전이라는 믿음으로 지역경제 활성화와 전북의 미래 성장 기반을 만드는 일에 역할을 하겠다”고 강조했다.

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

강정원 mkjw96@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr