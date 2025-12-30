전북도, 국·과장급 및 부단체장 전보 인사 단행

국장급 김철태 정책기획관 등 내정 부단체장에 이현서 김제부시장 등 부임 전북도의회도 이날 인사

(맨 윗줄 왼쪽부터 시계 방향으로) 김철태 정책기획관, 신원식 문화체육관광국장, 방상윤 복지여성보건국장, 이순택 환경산림국장, 최정일 건설교통국장, 양선화 미래첨단산업국장, 정광모 국장(교육), 한순옥 국장(교육), 이지형 국장(교육), 박동우 인재개발원장, 문성철 특별자치교육협력국장 /전북도

전북특별자치도는 국·과장급 및 시·군 부단체장에 대한 보직 인사를 내년 1월 2일자로 단행했다.

이번 인사에서 김철태 정책기획관, 신원식 문화체육관광국장, 방상윤 복지여성보건국장, 이순택 환경산림국장, 최정일 건설교통국장, 양선화 미래첨단산업국장, 문성철 특별자치교육협력국장, 박동우 인재개발원장 등이 내정됐다.

정광모, 한순옥, 이지형 국장은 교육 발령을 받았다.

(왼쪽부터) 이현서 김제 부시장, 이종훈 완주 부군수, 이경영 진안 부군수, 노창환 무주 부군수, 박현숙 임실 부군수 /전북도

도내 시, 군 부단체장 중에서는 이현서 김제 부시장, 이종훈 완주 부군수, 이경영 진안 부군수, 노창환 무주 부군수, 박현숙 임실 부군수 등이 새로 부임한다.

김형우 건설교통국장은 의회사무처로 전출됐다.

과장급은 이철규 대변인, 김재천 예산과장, 이진관 총무과장, 박장석 안전정책과장, 양삼봉 사회재난과장, 안종환 자연재난과장, 정성이 특별사법경찰과장, 박순임 세정과장, 김정 문화산업과장, 임선정 체육정책과장, 최정숙 국제과장, 이미숙 여성가족과장, 한정원 보건의료과장, 이영란 고령친화정책과장, 임성익 장애인복지정책과장, 최지선 탄소중립정책과장, 이현옥 생활환경과장, 강미순 일자리민생경제과장, 신현영 기업유치과장, 서영민 기업애로해소과장, 정미화 창업지원과장, 이영란 전환산업과장, 박선미 디지털산업과장, 남현지 농촌사회활력과장, 김홍춘 축산과장, 장윤경 총괄지원과장, 이은주 자치제도과장, 박영철 대외협력과장, 채중석 수산정책과장, 박혜열 해양항만과장, 이영상 농업기술원 행정지원과장, 성문호 농업기술원 과채류연구소장, 송은주 농업기술원 종자사업소장, 이광영 인재개발원 교육지원과장, 주영환 어린이창의체험관장, 이희승 자치경찰행정과장 등이 각각 임명됐다.

파견은 한경모(총무과 파견요원) 최기만(새만금개발청), 유응열(전주세계소리축제조직위원회), 서창순(국회사무처) 등이다.

엄현미, 이상욱, 성이순, 윤효선, 김주영, 채서경 과장은 교육에 들어갔다.

전북특별자치도의회도 이날 사무처장과 과장급 보직인사를 다음달 2일자로 단행했다.

전북자치도의회 인사에서 전입한 김형우 국장이 사무처장으로 임명됐으며, 예산결산수석전문위원에는 최월화 과장이, 농업복지환경전문위원에는 신현관 과장 등이 내정됐다.

