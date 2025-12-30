[줌]전북교육 청렴도 최상위…숨은 주역 이홍열 감사관

감사원 평가 A등급, 권익위 청렴도 평가 최상위권 도약

전북교육청 이홍열 감사관

전북교육청이 감사원 감사평가에서 6년여 만에 꼴찌 탈출의 늪을 벗어나 최고등급인 A등급을 받은데 이어 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 2018년 이후 7년 만에 종합청렴도 2등급을 달성하며 최상위권으로 도약했다. 2025년 전북교육의 결산은 단연 행정 전반의 신뢰 회복이었다.

이 같은 결실 뒤에는 숨은 주역이 있다. 바로 전북교육청 감사관실 이흥열 감사관이 주인공이다. 치적을 자랑하거나 내세우지 않고 묵묵히 뒤에서 전북교육 청렴의 길을 이끌어 온 그는 전북교육청의 현대판 ‘암행어사’로 불린다. 피도 눈물도 없는 매정한 감사의 칼날의 휘두르는 게 아닌 냉철하면서도 따듯한 그의 칼끝에는 진심과 애정이 담겨 있다.

청렴도 평가의 모든 세부 지표가 전년 대비 상승한 가운데, 정책 추진 의지와 실행력을 평가하는 청렴노력도에서 최고 등급인 1등급을 받았다.

그는 청렴도 최고등급 달성에 대해 ‘분산돼 있는 조직의 일원화’를 이유로 들었다.

이홍열 감사관은 “올해 처음으로 청렴 전담조직을 신설해 기존에 분산돼 있던 반부패·청렴 업무를 일원화하고 정책 기획부터 실행·점검까지 전 과정을 체계적으로 관리했다”며 “그 결과 종합청렴도 2등급, 청렴노력도 최고등급 1등급 달성, 내부체감도 13점 상승 등 성과가 점수로 분명하게 나타났다”고 설명했다.

이어 “모든 평가 지표가 전년 대비 상승했다는 점에서 일시적인 성과가 아니라, 지속 가능한 청렴 시스템이 구축됐다는 데 의미가 있다”며 “이 모든 것은 감사관인 저의 노력이 아닌 직원들의 성숙한 의식 향상과 청렴을 지키려는 자신들의 노력에서 나타난 결과”라고 했다.

이 감사관은 “기관장과 고위직의 관심과 노력도가 100점 만점을 받았을 만큼, 청렴 리더십이 현장에서 실제 행동으로 이어진 것이 가장 큰 요인이었다”며 “반부패 시책 사례 공유·확산에서도 100점을 기록했고, 특히 부패취약분야를 집중적으로 개선하면서 관련 지표 점수가 크게 상승했다”고 말했다.

또한 “앞으로도 교육현장에서 청렴 체감도를 더욱 높이는 데 집중할 계획으로 고질적인 부패취약분야 체계적 관리, 공정하고 투명한 조직문화 정착, 미래세대 청렴문화 확산까지 연계해 종합청렴도 최상위권 도약을 지속적으로 추진하겠다”고 약속했다.

그는 “각자의 자리에서 원칙을 지켜주신 모든 구성원의 책임 있는 실천이 만들어낸 결과”라며 “전북교육청은 이번 성과에 안주하지 않고, 더 투명하고 신뢰받는 전북교육을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편 이홍열 감사관은 서울대학교 총무처 처장, 충남대학교 교무과장·연구지원과장, 교육부 감사관실, 교육과학기술부 감사관실을 거쳐 현재 전북교육청 감사관으로 재직하고 있으며, 대통령 표장과 모범공무원 표창을 수상한 바 있다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지