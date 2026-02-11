전북교육청, 교육공무직원 237명 공개채용

전북특별자치도교육청은 11일 올해 교육공무직원 7개 직종, 237명을 공개 채용한다고 밝혔다.

채용인원은 직종별로 교무실무사 15명, 조리실무사 162명, 특수교육지도사 30명,늘봄실무사 21명, 교육복지조정자 1명, 교육복지사 7명, 위(Wee)센터 임상심리사 1명 이다.

응시원서 접수는 오는 23~26일까지 온라인교직원채용시스템을 통해 가능하다.

특히 올해부터는 원서접수 단계에서 응시자격, 가점 등의 증빙서류를 시스템에 등록해야 하므로 응시자는 접수기간 전에 필요 서류를 미리 준비한 후 원서접수를 해야한다.

온라인 제출이 어려운 응시자는 14개 시·군 교육지원청과 도교육청 창조나래 2회의실에서 제공하는 원서제출지원서비스를 이용하면 된다.

직종별 응시 자격요건 및 세부 일정, 원서접수 매뉴얼 등 자세한 사항은 도교육청 누리집 채용공고문을 확인하면 된다.

노경숙 노사협력과장은 “이번 채용은 기관 신설과 퇴직(예정)자를 고려한 결원 등 학교 현장에 필요한 적정 규모의 인력을 지원하기 위한 것”이라며 “학교 현장의 인력 공백을 줄이고, 현장에 필요한 인력이 적기에 배치될 수 있도록 채용 절차를 차질없이 추진하겠다”고 말했다.

이강모 기자

