이남호 “AI 시대 기술보다 먼저 키워야 할 것은 아이의 사고력”

이남호 전북교육감 예비후보는 11일 전북교육청에서 기자회견을 열고 ‘독서로 사고력을 기르고, AI로 구현하는 전북교육’ 공약을 발표했다. 기술 중심의 AI 교육을 넘어, 아이들의 읽고 생각하는 힘을 교육의 중심에 두는 ‘본질 중심의 미래교육’으로 전환을 공식화했다.

그는 AI 시대에 발맞춰 기술보다 먼저 키워야 할 것은 ‘아이들의 사고력’을 강조하며 “AI를 가르친다고 해서 성적이 오르는 것이 아니듯, 읽고 생각하는 과정이 생략된 AI 교육은 결국 ‘버튼 누르는 법’을 가르치는 것에 그친다”며 ‘생애주기별 전북형 독서교육 체계 구축’의 시급성을 강조했다.

이번 공약의 핵심은 독서·인문교육을 AI시대 핵심 역량의 출발점으로 재정의하고, 전북교육청이 해오던 독서교육을 현장에 맞게 다시 정비하고, 지속 가능한 체계로 바꾸겠다는 것이다.

사고력과 문해력 향상을 기본 축으로 삼는 한편, 변화하는 대입 제도에 대응하는 실전형 전략도 함께 담았다. 논·서술형 평가 강화 흐름에 맞춰, 초·중·고 전 과정의 독서 이력을 체계적으로 관리·활용하는 방안도 추진할 계획이다.

이 후보에 따르면 AI 디지털 교과서가 교육자료로 격하되며 2025년 2학기 도입률이 58.8%에 불과했다. 또한 문화체육관광부의 ‘2023 국민독서실태조사’에 따르면 전북 학생들의 연간 독서량은 25.7권으로 전국 평균 36권에 비해 28.6%p 낮았다.

이 후보는 “독서는 단순한 활동이 아니라 모든 실력의 기반이자, AI 활용 역량을 위한 필수 전제이다”고 말했다.

이와 함께 △수업 혁신 교원 연수 △공동 연구 중심의 교사 연구회 △전북형 인문학교 모델 등을 제시하며 “교사가 수업과 학생 지도에 전념할 수 있는 교육 환경을 만들겠다”고 했다.

또한 학교 안에 머무르지 않고, 도서관·대학·마을과 연계한 지역 기반 독서·인문 생태계, 농산어촌과 소규모 학교를 위한 맞춤형 독서 프로그램을 통해 지역 간 교육 격차 해소에도 나서겠다는 계획이다.

이강모 기자

