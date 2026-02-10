전북교육청, 설 연휴 학교·시설 등 733곳 주차장 개방

이번 설 연휴 기간 동안 전북특별자치도교육청 산하 학교와 시설 등의 주차장이 무료로 개방된다.

전북특별자치도교육청은 10일 설 연휴 기간 고향을 방문하는 귀성객과 지역 주민에게 주차 편의를 제공하기 위해 교육기관 주차장을 무료로 개방한다고 밝혔다.

주차장이 개방되는 교육기관은 공·사립학교 701곳을 포함해 본청과 14개 시·군교육지원청, 직속기관 등 총 733곳이다.

연휴 기간 학교 등 교육기관 주차장을 이용하고자 하는 주민은 전북교육청 누리집(http://www.jbe.go.kr) 공지사항에서 주차장 위치와 개방 시간을 확인하면 된다.

학교 주차장을 이용하는 경우 차량에 반드시 연락처를 남겨야 하고, 학교 출입 시 안전사고 등에도 유의해야 한다.

유정기 교육감 권한대행은 “이번 설 연휴에도 귀성객들이 편리하게 주차할 수 있도록 주차장을 개방한다”며 “학생들이 이용하는 교육시설인 만큼 주차장 이용 시 안전 수칙을 준수해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지