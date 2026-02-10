전북대, 토마토시스템과 ‘AI 캠퍼스’ 구축 협력

전북대는 10일 전북대학교 서울사무소에서 양오봉 총장과 조길주 토마토시스템 대표이사 등 주요 인사들이 참석한 가운데 ‘AI·데이터 기반 대학정보시스템 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. /전북대 제공

전북대학교(총장 양오봉)가 ㈜토마토시스템(대표이사 조길주)과 손잡고 대학정보시스템 고도화와 AI 캠퍼스 전환에 속도를 낸다.

전북대는 10일 전북대학교 서울사무소에서 양오봉 총장과 조길주 토마토시스템 대표이사 등 주요 인사들이 참석한 가운데 ‘AI·데이터 기반 대학정보시스템 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 AI+X 시대를 맞아 대학정보시스템 구축 분야에서 양 기관이 보유한 기술력과 노하우를 결합해 미래형 대학 모델을 창출하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 △대학정보시스템 기술 및 운영 경험 공유 △차세대 디지털 전환을 위한 공동 기획 △AI·데이터 기반 대학 행정 혁신 △교육·연구·실증 사업 발굴 등 폭넓은 분야에서 협력하기로 했다.

양오봉 전북대 총장은 “대학정보시스템 고도화는 교육과 연구, 행정의 질적 도약을 위한 필수 과제”라며 “이번 협약을 통해 우리 대학의 디지털 전환 역량을 한 단계 끌어올리고, AI 시대를 선도하는 미래 대학으로서 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다.

조길주 토마토시스템 대표이사는 “전북대와 함께 대학정보시스템 구축 분야에 협력하게 되어 뜻깊다”며 “자사가 보유한 AI·데이터 기반 솔루션과 대학 사업 경험을 바탕으로, 국내를 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 선도적인 정보화 성공 사례를 만들겠다”고 밝혔다.

