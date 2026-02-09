황호진 “김승환 학력정책 실패, 서거석 정책 계승 수정·보완”

온(ON) 문해력-온(ON) 학력’ 프레임워크(FRAMEWORK) 공약 발표

황호진 전북교육감 예비후보는 9일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 기초학력 보장과 기본학력 도달, 대입(수능)과 취업을 지원하는 실용학력 확장을 종합한 '온(ON) 문해력-온(ON) 학력’ 프레임워크(FRAMEWORK) 공약을 발표했다.

이번 공약은 서거석 전 교육감이 추진해왔던 학력신장 정책의 일관성을 같이 하는 것으로 서 전 교육감의 학력신장 정책을 확대하려는 것이다.

황 후보는 “김승환 교육감 체제의 어떤 지향성이랄지 철학은 참 좋았던 것 같지만 실행 과정에서 잘 안됐고, 이후 서거석 교육감의 그 정책이나 철학은 사실 학력에 비중을 뒀다”며 “(서거석 전 교육감과) 정교한 방법론에서는 좀 차이가 있지만 그것은 보완해 나가는 것으로 그 방향성은 맞다고 생각한다”고 했다.

이어 “학력정책’은 선언이 아니라 ‘도달’이어야 한다”며 “기초학력을 보장하고 기본학력에 도달하여, 대입(수능)과 취업의 실용학력 확장까지, 전북교육청이 강력하게 실행해야 한다”고 덧붙였다.

그는 “전북은 과거의 가슴 아픈 학력정책의 실패가 있어 그 민감도가 특별히 높은데 기초지식을 소홀히 한 채 곧바로 역량을 얻으려는 잘못된 철학이 시행된 결과였다”며 “2010년~2022년(김승환 교육감 시절)까지 12년의 전북 혁신교육은 대단히 편향적인 교육정책으로 학생의 학력을 심각하게 추락시켰다”고 지적했다.

특히 “대입의 성과는 거의 바닥을 치는 수준까지 갔고, 어린 학생들에게 학업 스트레스를 주지 말라는 이유로 사실상 기초학력까지 포기하는 어리석음을 범했다”면서 “교육청은 대입이 아닌 고교 교육과정까지만 지원한다는 해괴한 논리로, 대학진학이라는 학생의 미래와 가장 소박한 학부모의 소망까지 저버리며 치명적인 전북의 교육 위기를 초래했다”고 비판했다.

황 후보는 “서거석 교육감의 ‘전북교육 대전환’에 입각한, 기초․기본학력 정책 추진으로 기초학력 미달률이 많이 낮아지고, 올해 대입진학 실적은 예상을 크게 뛰어넘는 성과를 보이고 있다”며 “그러나 안타깝게도 오랜 세월의 잘못된 의식과 학력 저하의 골이 깊었던 이유로 그 회복 속도가 아직은 더딘데, 저는 지난 정책의 좋은 점은 계승하되 더 나은 방향으로 수정 보완하겠다”고 밝혔다.

이강모 기자

