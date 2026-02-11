전주기전대학, 한·중·일 전문가와 ‘AI 치유농업’ 학술대회

전주기전대학은 11일 (사)한국농어촌관광학회와 공동으로 ‘2026년도 한국농어촌치유관광 국제학술회의’를 개최하고, 농어촌 활성화를 위한 첨단 AI 기술 접목 방안과 구체적인 실천 로드맵을 발표했다./전주기전대 제공

전주기전대학(총장 조희천)은 11일 (사)한국농어촌관광학회와 공동으로 ‘2026년도 한국농어촌치유관광 국제학술회의’를 개최하고, 농어촌 활성화를 위한 첨단 AI 기술 접목 방안과 구체적인 실천 로드맵을 발표했다.

이번 학술회의는 한국과 중국, 일본 3국의 전문가들이 한자리에 모여 소멸 위기의 농어촌을 살릴 혁신적인 대안을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 기존의 아날로그 방식에서 탈피해 데이터와 AI(인공지능)를 활용한 치유 프로그램 개발을 핵심 의제로 다루며 치유농업이 단순한 체험을 넘어 전문적인 데이터 기반의 ‘스마트 웰니스 산업’으로 진화하고 있음을 시사해 학계의 주목을 받았다.

공주대학교 이용근 교수의 ‘AI와 치유관광 프로그램 개발’ 세션은 스마트의료 웰니스 기술을 바탕으로 AI가 개개인의 건강 상태와 심리 지표를 분석해 최적화된 농촌 치유 코스를 추천하는 메커니즘을 상세히 소개해했다. 또 치유농업이 단순 체험을 넘어 전문적인 데이터 기반의 ‘스마트 웰니스 산업’으로 진화하고 있음을 시사했다.

전주기전대학 치유농업과 최연우 교수는 “치유농업은 이제 AI 등 첨단 기술을 통해 더욱 과학적이고 정교한 서비스를 제공해야 하는 시점”이라며 “우리 대학이 AI 기반 스마트 치유농업 인력 양성과 기술 확산의 거점이 될 수 있도록 지자체와의 현장 실증 사업을 적극 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

