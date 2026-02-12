전주대, 제17대 류두현 총장 취임... ‘빛으로 새롭게’ 미래 혁신 선포

전주대학교 제17대 류두현 총장 취임예배 모습/사진=전주대 제공

전주대학교가 제17대 류두현 총장의 취임을 기점으로 ‘빛으로 새롭게’라는 기치 아래 미래 인재 양성을 위한 행보에 나선다.

전주대학교는 지난 11일 대학교회에서 학교법인 신동아학원 차종순 이사장, 이호인 전 총장, 정준영 총학생회장을 비롯해 교직원, 재학생과 지역 교계 인사 등이 참석한 가운데 ‘제17대 류두현 총장 취임 감사 예배 및 취임식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 1부 감사 예배와 2부 취임식으로 나뉘어 진행됐다. 예배에서 설교를 맡은 서화평 목사는 ‘다음 세대를 살리는 리더’라는 주제로 신앙의 본질에 기초한 리더십의 중요성을 강조했다. 이어진 취임식에서는 차종순 이사장이 류두현 총장에게 임용장을 수여하며 대학의 지속 가능한 발전을 위한 헌신적인 리더십을 당부했다.

류두현 총장은 취임사를 통해 “교수진의 열정과 직원의 헌신, 학생들의 도전이 전주대의 미래를 만드는 원동력”이라며 “기독교적 정체성이라는 토대 위에 AI와 디지털 역량을 결합해 믿음과 기술이 조화된 전인적 인재를 양성하겠다”고 강조했다. 이어 “지역과 세계 속에서 대체 불가능한 대학으로 거듭나 전주대의 새로운 100년을 향한 혁신의 초석을 놓는 데 역량을 집중하겠다”는 포부를 밝혔다.

이날 취임식에서는 지역 사회와 교계의 따뜻한 관심이 이어졌다. 더온누리교회와 전주동현교회는 학교 발전을 위한 발전기금을 각 2000만원 전달하며 인재 양성에 힘을 보탰다. 또 총학생회장과 유학생 대표 등 구성원들이 꽃다발을 증정하며 축하의 뜻을 전했다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지