전북대 유서현 박사과정 연구팀, ‘여대학원생 공학연구팀제’ 우수상

유서현 박사과정생 수상 사진. (맨 오른쪽)

전북대학교 유서현 박사과정(공대 소프트웨어공학과)이 이끄는 연구팀이 한국여성과학기술인육성재단(WISET)이 주관한 ‘2025년 여대학원생 공학연구팀제 지원사업’에서 우수상을 수상했다.

연구팀에는 유서현 박사과정생을 연구책임자로, 권예원·김윤수 학부생이 참여했고, 전주솔내고와 대전과학고 재학생들이 실무 연구에 함께 참여해 대학원–학부–고교가 연계된 융합형 연구팀을 구성했다. 여기에 전북대 소프트웨어공학과 조재혁 교수의 지도를 바탕으로 수행됐다.

연구팀은 IoT 환경 센서 데이터에서 반복적으로 발생하는 결측치 문제를 해결하기 위해 다층 스태킹(Multi-Layer Stacking)과 Scoring Method를 결합한 AI 기반 결측치 보정 모델을 개발했다.

수도권 5개 지역에서 수집된 미세먼지, 이산화탄소(CO₂), 온·습도 센서 데이터를 활용한 실험 결과, 제안한 모델은 기존 평균대체 및 KNN 방식 대비 RMSE와 MAE 지표에서 20~30% 향상된 복원 성능을 보였다.

유서현 박사과정생은 “이번 성과를 토대로 학교와 연구소, 공공기관에서 활용 가능한 소규모 환경 모니터링용 경량 AI 모델 개발을 진행 중”이라며 “향후에는 환경 데이터와 건강 데이터를 연계한 환경–건강 상관관계 분석 플랫폼으로 연구를 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지