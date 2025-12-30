전북교총, 교육감 후보 1순위 정책과제는 ‘교권보호’

TF는 전북교총 교육정책연구소 주관

전북 교육현장 일선 교원이 꼽은 최우선 과제는 교권보호와 행정업무 경감으로 나타났다.

전북특별자치도교원단체총연합회(회장 오준영)는 지난 29일 ‘전북교육정책제안서 전달을 위한 정책 개발 TF’ 첫 회의를 개최했다.

이번 TF는 전북교총 교육정책연구소(소장 김은영, 신림중 교장)가 주관하며, 2026년 전북교육감 선거를 앞두고 후보 예정자들에게 전달할 교육정책제안서를 마련하기 위해 구성됐다.

TF는 학교급·직능·근무지역 등을 균형 있게 고려해 총 23명으로 구성됐으며 △교권보호와 학교 안전망 구축 △학력 경쟁력 강화 △교육업무 재구조화 △교육거버넌스 혁신 △특화정책 5개 분과로 나뉘어 정책을 구체화할 예정이다.

앞서 전북교총은 정책제안서의 출발점으로 최근 실시한 전북 교육정책 설문조사 분석 결과를 논의했다.

설문 결과, 전북 교육현장이 꼽은 최우선 과제(1순위)는 교권보호(68.1%)로 나타났다. 이어 행정업무 경감(11.9%), 학력격차 해소 및 학력신장(8.3%) 순이었다. ‘교권보호’가 단순한 요구 수준을 넘어, 교육활동의 안정성과 학생 학습권을 동시에 지키기 위한 선결 과제로 인식되고 있음을 보여줬다.

오준영 전북교총 회장은 “정책제안서는 구호가 아니라 근거로 설계되어야 한다”며 “현장은 교권보호를 교육 정상화의 1순위로 요구하고 있다. 전북교총은 설문 분석 결과와 현장 목소리를 바탕으로, 후보 예정자들에게 현장형·실행형 정책을 책임 있게 제안하겠다”고 밝혔다.

전북교총은 TF 논의 결과를 토대로 교육정책제안서를 최종 정리한 뒤, 전북교육감 후보 예정자들에게 전달하고 도민과 교육가족에게도 정책 방향과 근거를 투명하게 공유할 예정이다.

