이남호 "전북교육 초보 선장에 맡기는 것은 무책임한 선택“

전북교육감 일부 출마자들 ‘교사 출신’ 이력 앞세워 ‘현장 교육전문가’ 규정 에둘러 비판

이남호 전 전북대학교 총장

전북교육감 출마를 선언한 이남호 전 전북대학교 총장은 29일 “전북교육의 위기는 아이디어 부족이 아니라 실행력의 부재”라며 “수업을 해본 교육감이 아닌, 교육을 실제로 바꿔본 경험과 실행 중심의 검증된 리더십이 필요하다”고 밝혔다.

최근 일부 출마 예정자들이 ‘교사 출신’ 이력을 앞세워 스스로를 ‘현장 교육전문가’로 규정한데 따른 반박으로 보인다.

그는 “그간 전북교육은 좋은 정책 구호와 연구 제안은 많았지만, 이를 전북 전체로 확산하고 지속시킬 구조와 리더십이 부족했다”며 “이제는 교육을 ‘말하는 사람’이 아니라 ‘교육을 실제로 변화시켜 본 경험’이 필요하다”고 강조했다.

이 전 총장은 자신의 전북대학교 총장 재임 시절 대규모 조직과 예산을 직접 운영하며, 중앙정부·지자체·대학·지역사회와의 협력을 통해 실제 변화를 만들어 낸 경험과 성과를 내세우고 있다.

그는 “폭풍우 속에 들어선 전북교육을 초보 선장에게 맡기는 것은 무책임한 선택"이라며 “조직의 성패는 일해 본 리더와 그렇지 않은 사람의 차이에서 갈린다”고 말했다.

특히 “교실의 온도를 아는 것도 중요하지만, 차가운 예산의 절벽에서 아이들을 지켜낼 수 있는 재정설계와 미래 전략 역량이야말로 진짜 실력이다”며 “이미 학교 현장에는 뛰어난 역량을 지닌 교사 전문가들이 충분히 있다”고 했다.

그러면서 “중앙정부와 교육부, 지자체, 공공기관, 기업과 직접 협상해 자원을 끌어오는 곳이 바로 교육감의 현장”이라며 “예산과 행정을 책임지지 못하면 가장 먼저 사라지는 것이 농어촌 지역 학교”라고 진단했다.

한편 남원 출신인 이남호 전 총장은 전주고와 서울대(학사·석사·박사)를 졸업하고, 전북대 총장과 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등 교육과 행정, 정책 분야를 두루 섭렵한 전문가로 평가받고 있다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지