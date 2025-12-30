전주여고 학부모회, 중증장애 아동 지원 180만원 기탁

전주여자고등학교 학부모회는 지난 18일 열린 ‘전주여자고등학교 영란축제’에서 마련된 부스 수익금 180만원을 인후2동 주민센터에 기탁했다./전주여고 학부모회 제공

전주여자고등학교 학부모회는 지난 18일 열린 ‘전주여자고등학교 영란축제’에서 마련된 부스 수익금 180만원을 인후2동 주민센터에 기탁했다.

이번 기탁금은 영란축제 기간 중 학부모회가 운영한 부스 수익금으로 조성됐으며, 축제에는 학생과 교직원이 참여해 그 의미를 더했다.

기탁금은 지역 내 자폐성 중증장애 아동 및 지적장애 중증 아동 등 9명에게 전달될 예정이다.

김미화 학무모회 회장은 “학부모와 학생이 함께 뜻을 모아 마련한 성금인 만큼 도움이 절실한 아이들에게 실질적인 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

정소연 인후2동장은 “학교 공동체 구성원이 자발적으로 참여해 마련한 이번 기탁금이 가지는 의미가 크다”며 “이번 기탁이 중증장애 아동에 대한 지역사회의 관심을 이어가는 계기가 되기를 바란다”고 했다.

이강모 기자

