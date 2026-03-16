[여론조사 : 도지사 성·연령·권역별 분석] 도내 60대 이상 고령층·군산시민, 김관영 지사 우세

김 지사, 대부분의 연령대와 권역서 다른 주자들 앞서

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북일보-JTV-전라일보가 실시한 차기 전북특별자치도지사 적합도 여론조사에서 김관영 현 전북자치도지사가 다른 경쟁주자들을 오차범위(±3.1% 포인트) 밖에서 앞서는 것으로 조사됐다.

적합도 조사를 연령대와 권역별로 살펴보면, 김 지사는 연령대 중 70세 이상에서 55%, 60대 45% 등 60대 이상 고령층에서 높은 지지를 받았다.

권역별에서 김 지사는 출신인 군산 지역(제2권역)에서 56%의 높은 지지를 받았고 다음으로 익산(제3권역)에서 43%의 적합도를 기록했다.

23%의 적합도를 보인 이원택 국회의원의 경우 연령대 중 50대에서 34%, 자신의 지역구인 4권역(고창군, 김제시, 부안군, 정읍시)에서 42%로 적합도가 높았다.

안호영 국회의원은 60대에서 11%의 적합도를 보였고, 자신의 정치기반인 제5권역(남원시, 무주군, 순창군, 완주군, 임실군, 장수군, 진안군)에서 25%를 기록, 해당 권역에서는 이 의원보다 선호도가 높았다.

더불어민주당 도지사 후보간 적합도 조사에서도 김 지사는 70세 이상에서 57%, 60대 48%의 지지율을 보였고 제2권역에서도 60%로 가장 많은 지지를 받았다.

이 의원은 50대에서 34%, 제4권역에서 41%, 안 의원은 60대에서 13%, 제5권역에서 28%를 기록하는 등 현역 국회의원들은 자신의 지역구에서 상대적으로 지지율이 높게 나왔다.

이번 여론조사 결과는 현직 프리미엄이 반영된 결과를 보여주지만, 도지사 경선 등 변화에 따라 흐름이 달라질 가능성도 있다.

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보-JTV-전라일보 공동 여론조사 개요

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지