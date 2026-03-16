이전기사
전북일보로고

[여론조사 : 전주시장 성·연령·권역별 분석] 우범기·조지훈 40대 이상에서 20%대 적합후보 평가
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-03-16 21:15 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

[여론조사 : 전주시장 성·연령·권역별 분석] 우범기·조지훈 40대 이상에서 20%대 적합후보 평가

강정원 웹승인 2026-03-16 20:48 수정 2026-03-16 20:51 
전주시장 성·연령·권역별 조사

제9회 전국동시지방선거 관련, 차기 전주시장 가상 대결 ‘전주시장 적합도’에서 우범기 현 전주시장은 18~29세(20%)와 40대(29%)‧50대(25%)‧60대(26%)‧70세 이상(22%)에서 각각 20% 이상의 지지를 받았다. 특히 40대 여성(30%)과 50대 여성(31%), 60대 여성(37%)에서 30% 이상을 차지했다.

40대(23%)와 50대(28%)‧60대(22%)에서 각각 20% 이상을 받은 조지훈 전 더불어민주당 원내대표 특보는 50대 남성(33%)에서 30% 이상의 응답을 받았다.

권역별로는 덕진구(1권역)에서 우범기 현 시장이 26%, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보가 19%로 조사됐으며, 완산구(2권역)에서는 우범기 현 시장이 21%, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보가 21%를 얻었다.

이와 함께 ‘더불어민주당 전주시장 후보 적합도’에서는 우범기 현 시장과 조지훈 전 민주당 원내대표 특보 모두 30대‧40대‧50대‧60대‧70세 이상에서 각각 20% 이상의 지지를 얻었다.

특히 우범기 현 시장은 70세 이상 남성(33%)과 40대 여성(32%)‧50대 여성(35%)‧60대 여성(32%)에서, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보는 40대 남성(31%)‧50대 남성(39%)‧60대 남성(31%)‧30대 여성(35%)에서 각각 30% 이상을 얻었다.

권역별로는 우범기 현 시장이 덕진구에서 30%, 완산구에서 23%의 지지를 받았으며, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보는 덕진구 26%, 완산구 29%로 집계됐다.

● 일러두기

△통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.

△척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다.

△응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다.

△세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다.

△자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

Second alt text

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

강정원 mkjw96@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

연관기사

[여론조사 : 교육감 성·연령·권역별 분석] 교육감 성별, 연령별, 권역별 분석 [여론조사 : 교육감] 천호성 26%·이남호 16%…태도 유보 응답은 ‘43%’ [여론조사 : 전주시장] 우범기·조지훈 오차범위 내 접전 [여론조사 : 군산시장 성·연령·권역별 분석] 강임준 ‘젊은층’·김영일 ‘농수산업 종사자층’서 인기 [여론조사 : 군산시장] 강임준·김영일 적합도 오차범위 ‘접전’ [여론조사 : 도지사 성·연령·권역별 분석] 도내 60대 이상 고령층·군산시민, 김관영 지사 우세 [여론조사 : 익산시장 성·연령·권역별 분석] 최정호·조용식, 여성 유권자·1권역서 적합도 ‘팽팽’ [여론조사 : 도지사] 김관영 39%·이원택 23%·안호영 9%

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 인터넷신문등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr