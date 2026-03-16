[여론조사 : 전주시장 성·연령·권역별 분석] 우범기·조지훈 40대 이상에서 20%대 적합후보 평가

전주시장 성·연령·권역별 조사

제9회 전국동시지방선거 관련, 차기 전주시장 가상 대결 ‘전주시장 적합도’에서 우범기 현 전주시장은 18~29세(20%)와 40대(29%)‧50대(25%)‧60대(26%)‧70세 이상(22%)에서 각각 20% 이상의 지지를 받았다. 특히 40대 여성(30%)과 50대 여성(31%), 60대 여성(37%)에서 30% 이상을 차지했다.

40대(23%)와 50대(28%)‧60대(22%)에서 각각 20% 이상을 받은 조지훈 전 더불어민주당 원내대표 특보는 50대 남성(33%)에서 30% 이상의 응답을 받았다.

권역별로는 덕진구(1권역)에서 우범기 현 시장이 26%, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보가 19%로 조사됐으며, 완산구(2권역)에서는 우범기 현 시장이 21%, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보가 21%를 얻었다.

이와 함께 ‘더불어민주당 전주시장 후보 적합도’에서는 우범기 현 시장과 조지훈 전 민주당 원내대표 특보 모두 30대‧40대‧50대‧60대‧70세 이상에서 각각 20% 이상의 지지를 얻었다.

특히 우범기 현 시장은 70세 이상 남성(33%)과 40대 여성(32%)‧50대 여성(35%)‧60대 여성(32%)에서, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보는 40대 남성(31%)‧50대 남성(39%)‧60대 남성(31%)‧30대 여성(35%)에서 각각 30% 이상을 얻었다.

권역별로는 우범기 현 시장이 덕진구에서 30%, 완산구에서 23%의 지지를 받았으며, 조지훈 전 민주당 원내대표 특보는 덕진구 26%, 완산구 29%로 집계됐다.

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

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