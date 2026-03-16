[여론조사 : 교육감] 천호성 26%·이남호 16%…태도 유보 응답은 ‘43%’

향후 선거 판세는 여전히 ‘안갯속’

전북특별자치도 교육감 선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 천호성 전주교대 교수가 선두를 달리는 것으로 나타났다. 그러나 아직 지지 후보를 정하지 않은 부동층이 43%를 기록한 것으로 조사돼 향후 선거 판세는 여전히 ‘안갯속’ 전망이라는 분석이다.

조사 결과 전북교육감 후보 적합도는 천호성 교수가 26%로 가장 높았다. 이어 이남호 진짜배기 전북교육포럼 상임대표가 16%, 황호진 전북대학교 특임교수가 10%로 뒤를 이었고, 유성동 좋은교육시민연대 대표는 4%를 얻었다.

반면 ‘없음·모름·무응답’ 등 태도유보(부동층) 응답은 43%에 달해 아직 상당수 유권자가 지지 후보를 결정하지 않은 것으로 나타났다. 부동층 수치는 1위(26%)를 기록한 천호성 교수와 2위(16%)를 달리는 이남호 대표의 지지율을 합산한 42%보다 1%P가 더 높은 수치로 향후 부동층의 움직임에 따라 교육감 선거의 향방이 갈릴 것으로 보인다.

전북일보가 지난 1월 2일자 신년호로 공표한 전북교육감 후보에 대한 여론조사에서도 표심을 정하지 못한 부동층은 42%로 이번 조사와 동일했다.

부동층의 표심은 도지사와 시장·군수, 도·시·군 의원에 대한 민주당 경선이 끝난 후 윤곽이 드러날 것으로 전망된다.

이번 교육감 여론조사에서 특이한 점은 지지정당을 묻는 후보군 질문에서 천호성 교수가 진보당에서 상대적으로 다른 후보보다 높은 지지율을 얻었다는 점이다. 진보당은 전북에서 많은 지지층을 보유하고 있지는 않지만 다양한 시민사회단체 등이 소속돼 있다.

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보와 JTV 전주방송, 전라일보가 공동으로 조사한 전북교육감 여론조사 모집 요강

이강모 기자

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