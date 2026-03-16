[여론조사 : 교육감 성·연령·권역별 분석] 교육감 성별, 연령별, 권역별 분석

전북특별자치도 교육감 선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 천호성 전주교대 교수가 적합도 26%로 선두를 기록한 가운데 권역별 유권자들의 관심 이슈 차이가 큰 것으로 분석됐다.

교육감 선거 여론조사 결과 천호성 전주교대 교수가 26%, 이남호 진짜배기 전북교육포럼 상임대표 16%, 황호진 전북대학교 특임교수 10%, 유성동 좋은교육시민연대 대표가 4%를 기록했다.

하지만 유권자의 상당수가 아직 지지 후보를 정하지 않은 것으로 나타나는 등 부동층과 권역별 지지 성향에서 뚜렷한 차이가 나타나 향후 선거 판세의 변수로 작용할 전망이다.

성별과 연령층을 분석했을 때 천호성 교수가 모든 성별과 연령층에서 앞선 것으로 조사됐다.

권역별 조사에서도 천호성 교수가 모든 지역에서 앞섰다. 권역은 1권역(전주 덕진구·완산구), 2권역(군산시), 3권역(익산시), 4권역(고창, 김제, 부안, 정읍), 5권역(남원, 무주, 순창, 완주, 임실, 장수, 진안)으로 나눴다.

1권역은 천호성 27%, 이남호 19%, 황호진 11%, 유성동 4%였고, 2권역 천호성 23%, 이남호 13%, 황호진 8%, 유성동 7%, 3권역 천호성 25%, 황호진 15%, 이남호 12%, 유성동 4% 순 이었다. 4권역은 천호성 25%, 이남호 13%, 황호진 9%, 유성동 3%, 5권역 천호성 28%, 이남호 19%, 황호진 7%, 유성동 4% 순 이었다.

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보와 JTV 전주방송, 전라일보가 공동으로 조사한 전북교육감 여론조사 모집 요강

이강모 기자

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