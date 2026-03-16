이전기사
전북일보로고

[여론조사 : 익산시장] 최정호·조용식 오차범위내 경합
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-03-16 21:16 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

[여론조사 : 익산시장] 최정호·조용식 오차범위내 경합

이준서 웹승인 2026-03-16 20:52 수정 2026-03-16 21:11 
민주당 적합도 최정호 34% 1위

6.3 제9회 전국동시지방선거 익산시장 선거 차기시장 적합도 조사에서 출마예정자들 중 최정호 전 국토교통부 차관과 조용식 전 전북경찰청장이 오차범위 내에서 경합을 벌이고 있는 것으로 조사됐다.  

전북일보와 JTV, 전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 13일부터 15일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사’에서 ‘누가 익산시장으로 가장 적합하다고 생각하느냐’는 질문에 최 전 차관이라고 답한 비율은 31%였다.

조용식 전 전북경찰청장은 24%, 심보균 전 행정안전부 차관은 16%였고  ‘없음·모름·무응답’은 24%로 집계됐다. 

임형택 현 조국혁신당 현 대변인은 5%, 황세연 5.18 유공자는 1%의 지지율을 보였다.

더불어민주당 후보 적합도 조사에서는 최 전 차관 34%, 조 전 청장 25%, 심 전 차관 18%으로 적합도 응답률을 보인 것으로 조사됐다. ‘없음·모름·무응답’은 22%였다. 

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_03익산시_최종.pdf

● 일러두기

△통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.

△척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다.

△응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다.

△세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다.

△자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#익산시 #익산시장 #지방선거 #6.3지방선거 #최정호 #심보균 #조용식 #여론조사
이준서 imhendsome@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

연관기사

[여론조사 : 교육감 성·연령·권역별 분석] 교육감 성별, 연령별, 권역별 분석 [여론조사 : 교육감] 천호성 26%·이남호 16%…태도 유보 응답은 ‘43%’ [여론조사 : 전주시장] 우범기·조지훈 오차범위 내 접전 [여론조사 : 전주시장 성·연령·권역별 분석] 우범기·조지훈 40대 이상에서 20%대 적합후보 평가 [여론조사 : 군산시장 성·연령·권역별 분석] 강임준 ‘젊은층’·김영일 ‘농수산업 종사자층’서 인기 [여론조사 : 군산시장] 강임준·김영일 적합도 오차범위 ‘접전’ [여론조사 : 도지사] 김관영 39%·이원택 23%·안호영 9% [여론조사 : 도지사 성·연령·권역별 분석] 도내 60대 이상 고령층·군산시민, 김관영 지사 우세 [여론조사 : 익산시장 성·연령·권역별 분석] 최정호·조용식, 여성 유권자·1권역서 적합도 ‘팽팽’

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 인터넷신문등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr