[여론조사 : 군산시장 성·연령·권역별 분석] 강임준 ‘젊은층’·김영일 ‘농수산업 종사자층’서 인기

강임준 30대 강세, 김영일 농림수산업 지지 높아 서동석 60대 15% 기록…권역별 격차 크지 않아

차기 군산시장 적합도 여론조사 결과 강임준 현 군산시장이 30대 등 젊은 층에서 비교적 높은 적합도를 보였고 김영일 군산시의회 새만금특별위원회 위원은 농림수산업 종사자 층에서 상대적으로 높은 것으로 분석됐다.

전북일보와 JTV, 전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 13일부터 15일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사’ 결과 강임준 군산시장은 30~40대 등 젊은 층에서 비교적 높았다.

성별로는 남성 22%, 여성 17%를 기록했으며 연령별로는 30대에서 31%로 가장 높았다.

이어 40대 25%, 18세~29세 24% 순으로 집계됐다. 권역별로는 옥구읍 등이 포함된 제1권역에서 21%, 월명동 등이 포함된 제2권역에서는 18%를 얻었다.

김영일 군산시의회 새만금특별위원회 위원은 고령층과 농림수산업 종사자층에서 상대적으로 높은 지지율(44%)을 보였고 민주당 지지층에서는 20%로 집계됐다.

성별로는 남성 21%, 여성 17%로 나타났으며 연령별로는 70세 이상이 26%로 가장 높았다. 이어 50대 21%, 60대 20% 순이었다. 권역별로는 제1권역 21%, 제2권역 18%로 조사됐다.

서동석 더불어민주당 정책위원회 부의장은 성별로 남성 11%, 여성 9%를 얻었다. 연령대별로는 60대 15%가 가장 높았고 40대 13%, 50대 9% 순이었다.

권역별에서 그는 제1권역 11%, 제2권역 8%을 기록했고 농림수산업 직군에서는 15%를 기록했다. 민주당 지지층에서는 11%로 집계됐다.

이번 조사 결과는 현직 시장과 도전 주자 간 격차가 크지 않은 접전 양상을 보여주면서 향후 민주당 경선이 군산시장 선거의 최대 변수로 작용할 것으로 점쳐지고 있다.

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △ 척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △ 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지