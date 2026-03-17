전주교대 이경한 교수, 이남호 후보 지지 선언

천호성 교수 표절, 연구년제 악용 의혹에 대해 쓴소리

전주교대 사회교육학과 이경한 교수는 17일 전북교육청 브리핑룸에서이남호 예비후보 지지 회견을 진행했다.

전주교대 교수이자 전북교육자치시민연대 공동대표인 이경한 교수가 전북교육감 선거에 출마한 이남호 후보 지지를 선언했다.

이 교수는 17일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “교육은 행정가-전문가-실천가가 모여 교육목표 달성을 위한 협업역량을 요구한다”며 “이남호 후보는 교육행정가이자 경영자(CEO), 그리고 학자로서의 역량을 두루 갖추고 있다. 저는 교육 전문가로서 이남호 후보를 돕고자 한다”고 지지 이유를 밝혔다.

이 교수는 회견후 이어진 질의응답에서 전주교대 같은 학과 후배 교수인 천호성 교수의 표절 및 연구년제 논란을 비판하며 "(천 교수는)오랫동안 교육 권력을 쟁취하기 위해 노력해온 후배”라고 평가했다.

그는 “표절 문제는 도덕성과 불법성의 두 가지 문제가 있다고 생각한다"면서 “글을 쓰는 과정에서 실수할 수 있지만 문제를 인지한 후에도 지속적 (실수가) 이뤄진 것은 단순 실수로 보기 어렵다”고 지적했다.

천 후보의 연구년제 사용에 대해서도 쓴소리를 냈다. 이 교수는 “우리 학교(전주교대) 학술 진흥 규정에는 ‘연구를 마치고 1년 이상 근무해야 한다’라는 조건이 있고 이를 지키지 못하면 연구비를 전액 환불해야 한다. 연구년 규정 역시 ‘연구에 전념해야 한다’고 돼 있다”며 “(교육감) 예비후보로 등록했다는 자체가 연구에 매진하지 않는다는 걸 반증하는 것”이라고 주장했다.

이강모 기자

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