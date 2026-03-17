전주교대 이경한 교수, 이남호 후보 지지 선언

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천호성 교수 표절, 연구년제 악용 의혹에 대해 쓴소리
전주교대 교수이자 전북교육자치시민연대 공동대표인 이경한 교수가 전북교육감 선거에 출마한 이남호 후보 지지를 선언했다.
이 교수는 17일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “교육은 행정가-전문가-실천가가 모여 교육목표 달성을 위한 협업역량을 요구한다”며 “이남호 후보는 교육행정가이자 경영자(CEO), 그리고 학자로서의 역량을 두루 갖추고 있다. 저는 교육 전문가로서 이남호 후보를 돕고자 한다”고 지지 이유를 밝혔다.
이 교수는 회견후 이어진 질의응답에서 전주교대 같은 학과 후배 교수인 천호성 교수의 표절 및 연구년제 논란을 비판하며 "(천 교수는)오랫동안 교육 권력을 쟁취하기 위해 노력해온 후배”라고 평가했다.
그는 “표절 문제는 도덕성과 불법성의 두 가지 문제가 있다고 생각한다"면서 “글을 쓰는 과정에서 실수할 수 있지만 문제를 인지한 후에도 지속적 (실수가) 이뤄진 것은 단순 실수로 보기 어렵다”고 지적했다.
천 후보의 연구년제 사용에 대해서도 쓴소리를 냈다. 이 교수는 “우리 학교(전주교대) 학술 진흥 규정에는 ‘연구를 마치고 1년 이상 근무해야 한다’라는 조건이 있고 이를 지키지 못하면 연구비를 전액 환불해야 한다. 연구년 규정 역시 ‘연구에 전념해야 한다’고 돼 있다”며 “(교육감) 예비후보로 등록했다는 자체가 연구에 매진하지 않는다는 걸 반증하는 것”이라고 주장했다.
이강모 기자
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