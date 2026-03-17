[여론조사 : 교육감] 전북교육 민심 ‘진로교육·전문성’

교육감 선거 ‘정책·역량’ 경쟁 부상

전북 유권자들은 전북 교육 정책이 추구해야 할 정책 방향으로 학생들이 졸업 후 선택하게 될 직업에 대한 지원 강화를 꼽았다.

전북일보와 JTV, 전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 13일부터 15일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사’에서 ‘차기 전북교육감이 가장 우선으로 추진해야 할 정책은 무엇이라고 생각하냐’는 질문에 응답자의 21%가 ‘진로·직업교육 강화’를 선택했다. 다음으로는 디지털 AI기반 학습 확대 15%, 교육시설과 학교환경 개선 14%, 교사 복지와 근무 여건 개선 13%, 학력신장 10%, 학생 인권과 학교 민주주의 강화 9%, 학부모 참여 확대 2%, 기타 8%, 모름/무응답 8% 순이었다.

진로·직업교육 강화는 50대(29%)와 40대(27%)에서 상대적으로 높게 나타나, 실질적인 진로 설계와 취업 연계 교육에 대한 요구가 반영된 것으로 분석된다.

지역별로는 2권역(군산시)이 26%를 차지하는 등 새만금 산업단지에 포진한 첨단산업 수요를 고려한 것으로 보이며, 직업층에서는 블루칼라 26%, 농림수산업 26%로 높은 비율을 보였다.

교육감 후보 선택 기준에서도 정책 못지않게 후보 개인의 역량이 중요하게 작용하는 것으로 나타났다. 응답자의 27%는 ‘전문성 및 현장 경험’을 가장 중요한 기준으로 꼽았으며, ‘도덕성과 청렴성’(23%), ‘정책과 공약’(20%)이 뒤를 이었다.

이는 전북 유권자들이 단순한 공약 제시를 넘어 실제 교육 현장을 이해하고 실행할 수 있는 능력을 갖춘 후보를 선호하고 있음을 보여준다.

이 같은 조사 결과는 전북교육 정책이 진로 중심으로 재편될 필요성과 함께, 차기 교육감 선거가 후보 간 정책 경쟁뿐 아니라 전문성과 도덕성을 둘러싼 종합적인 평가 구도로 전개될 가능성을 시사한다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

이강모 기자

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