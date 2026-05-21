이남호 측 “천호성, 사업가 통해 언론사에 홍보비 대납 의혹“

이남호 선거대책위원회가 21일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사업가 A씨와 B인터넷언론사의 유착 의혹이 담긴 녹취록 내용을 공개하며 철저한 진상 규명을 촉구했다. 이강모 기자

천호성 전북교육감 후보가 사업가를 통해 한 인터넷언론사에 홍보비를 대납하게 했다는 의혹이 제기됐다.

이남호 선거대책위원회가 21일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사업가 A씨와 B 인터넷언론사의 유착 의혹이 담긴 녹취록 내용을 공개하며 철저한 진상 규명을 촉구했다.

이 후보 측은 이날 공개한 녹취록에 따르면 B 언론사 사장은 자신을 “오OO 교수 소개로 연락한 B언론사 사장”이라고 소개한 뒤 “천(호성) 교수 팜플릿 축사 쓰는 것과 현수막 제작 등을 맡고 있다”고 말했다.

이어 금액과 관련해 “100만 원은 해줘야 한다”고 요구했고, 사업가 A씨가 “50만 원 정도만 하면 된다고 들었다”고 하자 “천 교수가 그렇게 말씀하셨어요?”라고 되묻는 내용이 담겼다.

A씨는 녹취에서 “계좌번호를 보내주면 처리하겠다”고 답했고, B언론사 사장은 이에 “알겠다”고 응답했다.

이 후보 측은 “녹취에는 특정 후보 홍보물 제작과 비용 조율 정황이 구체적으로 담겨 있다”며 “이는 단순 협찬 수준을 넘어 사실상 선거 홍보비 우회 지원 시도로 볼 수 있는 중대한 사안”이라고 주장했다.

이어 “언론사 대표가 후보 관련 홍보물 제작을 언급하며 제3자에게 금전을 요구한 것은 공직선거법과 정치자금법 위반 가능성이 있다”며 “후보 측과 언론사 사이 유착 관계가 있었는지 수사기관이 철저히 밝혀야 한다”고 촉구했다.

반면 천호성 후보는 이날 기자회견 질의응답에서 관련 의혹을 전면 부인했다.

천 후보는 “B 언론사와 관련한 의혹은 새빨간 거짓말이며 일고의 가치도 없는 코미디 같은 이야기”라며 “선거를 시작하면서 캠프 관계자들에게 선거법 위반 시 원스트라이크 아웃, 사전 약속 금지, 거짓 보고 금지 등 세 가지 원칙을 강조해 왔다”고 말했다.

이어 “저는 어떠한 사전 약속도 한 적이 없고, 관련 의혹이 사실이라면 모든 책임을 지겠다”며 “거기에 나온 내용이 있다면 전부 공개하라. 저는 자신 있다”고 밝혔다.

또 “관련 녹취에 나온 내용은 모두 사실이 아니다”며 “상대 측이 선거 막판 물타기를 하고 있다”고 반박했다.

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