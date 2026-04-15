재심 기각 뒤에도 전북 민심 분열…민주당, 갈등 봉합 과제

안호영 단식 지속·재감찰 요구…최고위 내부도 의견 엇갈려 시민사회까지 수사 촉구…경선 후폭풍 지역사회로 확산 텃밭 전북서 5일째 이어진 갈등…중앙당 민심 수습 책임 커져

더불어민주당이 전북특별자치도지사 경선에서 패배한 안호영 의원의 재심 신청을 기각하며 공천 갈등을 일단락하려 했지만, 지역에서는 이번 경선과정을 둘러싼 후폭풍이 좀처럼 잦아들지 않고 있다.

공천 결과에 반발한 안 의원의 단식과 재감찰 요구, 여기에 지역 시민사회의 비판까지 계속되면서 민주당에 대해 양분된 전북 민심 수습이 시급한 과제로 떠오르고 있다.

민주당은 지난 14일 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 안 의원의 재심 신청을 기각했다. 이날 강준현 수석대변인은 “중앙당 재심위원회에서 재심 신청 기각 결정이 내려졌고, 해당 결과가 최고위원회에 보고됐다”며 “재심 절차는 종료됐다”고 밝혔다.

안 의원은 지난 10일 이원택 의원과의 전북도지사 경선에서 패배한 이후 ‘식사비 대납 의혹’과 관련한 재감찰을 요구하며 재심을 신청했다.

또 지난 11일부터 국회 본청 앞에서 단식 농성에 돌입하며 경선의 공정성 문제를 제기하고 있다.

비공개 최고위원회의에서는 재심 기각을 두고 내부 의견도 엇갈린 것으로 전해졌다.

일부 최고위원은 추가 감찰 절차를 통해 안 의원이 단식을 중단할 수 있는 계기를 마련해야 한다는 의견을 제시한 반면, 다른 최고위원들은 이미 절차가 마무리된 만큼 추가 조치는 필요 없다는 입장을 보인 것으로 알려졌다.

이 같은 갈등은 당내를 넘어 전북 지역사회로도 확산되는 양상이다.

참여자치전북시민연대는 15일 성명을 통해 경선 과정 전반에 대한 투명한 재감찰을 촉구했고, 전북사회복지협의회·국민주권행동·새희망포럼 등으로 구성된 ‘도민세금유용 수사촉구 범도민대책위원회’도 같은 날 전북도의회와 전북경찰청에서 기자회견을 열고 수사당국의 철저한 수사를 요구했다.

대책위는 “정당 차원의 진상규명이 미흡한 상황에서 사법당국이 의혹을 명확히 밝혀야 한다”며 “도민의 세금이 사적으로 사용됐다면 중대한 문제”라고 주장했다.

해당 의혹은 지난해 11월 정읍의 한 식당에서 열린 청년 정책 간담회에서 제기됐으며, 이원택 의원 측은 식사비를 별도로 지불했다고 해명한 바 있다.

전북은 오랜 기간 민주당에 높은 지지를 보내온 지역인 만큼, 도지사 후보 선출 과정에서 빚어진 갈등이 장기화할 경우 지역사회 피로감도 커질 수밖에 없다는 우려가 나온다.

민선 9기 전북도정을 이끌 후보를 선출하는 경선이 끝난 지 닷새가 지났음에도 논란이 계속되면서, 선거 국면이 정책 경쟁보다 공정성 논란에 머물고 있다는 지적도 제기된다.

이에 민주당 중앙당이 경선 과정에서 불거진 갈등을 조기에 수습하고 선거 국면을 정책과 비전 중심으로 전환하는등 얽힌 실타래를 풀어야 한다는 목소리도 커지고 있다.

지역 정가 한 관계자는 “도지사 자리는 당내 권력에 줄 서는 자리가 아니라 전북의 핵심 현안과 미래 전략을 도민에게 설명하고 설득해야 하는 자리”라며 “더 이상 불필요한 갈등을 방치하지 말고, 당이 명확한 기준과 책임 있는 설명으로 민심을 수습해야 한다”고 말했다.

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