이원택 후보 선대위, 김관영 후보 허위사실 공표 혐의로 고발

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보(왼쪽)와 김관영 무소속 후보.

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보 선거대책위원회가 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 김관영 무소속 후보를 경찰에 고발했다고 29일 밝혔다.

이 후보 선대위는 “김 후보는 지난 23일 한 라디오 프로그램 등에서 ‘무소속 출마의 불가피성에 대해 이재명 대통령에게 사전에 말씀드리고 상의한 적이 있다’는 취지의 발언을 했다”며 “강준현 더불어민주당 수석대변인은 ‘청와대 고위 관계자 및 당 지도부에 확인한 결과, 김 후보의 주장은 전혀 사실이 아니다’고 천명하고 해당 발언을 규탄한 바 있다”고 전했다.

선대위는 이어 “공직선거법은 후보자에게 유리하도록 특정인이나 특정 단체로부터의 지지 여부, 후보자 행위 등에 관해 허위 사실을 공표하는 행위를 금지하고 있다”며 “대통령과 사전 상의를 한 사실이 없음에도 이를 대중 매체에 공표한 것은 선거인의 공정한 판단을 흐리게 유도하려는 고의성이 인정된다”고 주장했다.

전북경찰청은 해당 사건을 반부패경제범죄수사대에 배당해 수사할 방침이다.

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