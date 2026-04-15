“정책연대 깨짐 당했다”…유성동 강한 ‘배신감‘ 속 홀로서기 선언

이남호–황호진–유성동 3자 단일화 문자 수사촉구도

유성동 전북교육감 예비후보가 15일 전북교육청 브리핑룸에서 긴급회견을 열고 이남호–황호진–유성동 3자 단일화를 언급한 허위사실 문자 메시지가 시중에 돌았다며 수사기관에 자료를 제출할 것을 밝히고 있다. /이강모 기자

전북교육감 선거가 유성동 예비후보의 강한 반발 속에 격랑으로 빠져들고 있다. 이남호–황호진 단일화가 성사되자, 황호진 후보와 정책연대를 맺었던 유성동 후보는 “정책연대가 깨짐을 당했다”며 강한 배신감을 표출했다.

유성동 후보는 15일 긴급회견을 열고 “황호진 후보와 ‘정책연대가 깨졌다’가 아니라 ‘깨짐을 당했다’"며 “늦은 밤 (황호진 후보로부터) 일방적인 단일화 통보를 받았다”고 직격했다.

앞서 지난 4월 2일 유성동–황호진 후보는 회견을 열고 정책연대를 선언하며 정책과 비전을 공유하고 향후 협력 가능성을 내비쳤다. 그러나 불과 2주 만에 황호진 후보가 이남호 후보와의 단일화를 전격 선언하면서 상황이 급변했다.

유 후보에 따르면 단일화는 사전 논의 없이 ‘통보’에 가까운 방식으로 전달됐다. 그는 “단일화 하루 전날 늦은 밤 전화를 받고 매우 당황스러웠다”며 “왜 그런 결정을 했는지 이해하기 어렵고, 상대에 대한 예의도 아니었다”고 불쾌감을 숨기지 않았다.

이어 “원칙과 신뢰가 지켜지지 않은 방식”이라며 “교육감 선거 과정이 정치판과 다를 바 없다는 생각이 들었다”고 비판 수위를 높였다.

특히 단일화 방식에 대해서도 문제를 제기했다. 유 후보는 “경선 등 정당한 절차를 거친 것도 아니고, 한쪽이 일방적으로 포기하는 방식은 납득하기 어렵다”며 “그동안 밝혀온 입장과도 괴리가 있다”고 지적했다.

논란은 여기서 그치지 않았다. 유 후보는 “이남호–황호진–유성동 3자 단일화를 언급한 문자 메시지가 시중에 돌았다”며 “이는 명백한 허위사실로 선거관리위원회와 수사기관에 자료를 제출하고 수사를 촉구하겠다”고 밝혔다.

선거 구도 역시 급변했다. 이남호-황호진 단일화 이후 유 후보도 이에 가세해 사실상 천호성 후보와의 1:1 양자구도가 이뤄질 것이라고 전망된 가운데 이날 유 후보는 더 이상 단일화나 연대에 참여하지 않고 1인 체제의 선거를 완주하겠다는 입장을 밝혔다.

유 후보는 “이제는 정책연대나 단일화에 구애받지 않고 저만의 선거를 치르겠다”며 “유성동만의 방식으로 끝까지 완주하겠다”고 밝혔다.

정책연대 파기 논란과 단일화 정당성 문제, 여기에 문자 의혹까지 겹치며 전북교육감 선거는 본격적인 ‘후폭풍 국면’에 들어섰다.

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