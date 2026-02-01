염영선 전북도의원, 출판기념회 개최

“세상은 약간 미쳐야 재밌다”, 의정활동과 도내 현안, 역사문화 유적지 자전거 탐방 등

염영선 전북도의원 출판기념회 참석자들이 책을 들고 축하 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=염영선 도의원

염영선(정읍시 2선거구) 전북특별자치도의원이 지난31일 정읍청소년수련관에서 “세상은 약간 미쳐야 재밌다” 출판기념회를 가졌다.

출판기념회는 민주당 윤준병 전북도당위원장, 안호영 국회의원, 이원택 국회의원, 김관영 도지사 부인 목영숙 여사, 이학수 시장, 박일 시의회의장과 시의원, 유진섭 전 정읍시장, 전북도의회 임승식·박정규· 김명지·김정수·김정기·김희수·강태창·김만기 도의원, 조민규 고창군의회의장, 유남영 정읍농협장, 최규철 정읍시체육회장, 대우스님, 도성스님, 시민 등 400여명이 참석해 축하했다.

염영선 전북도의원이 출판기념회에서 감사인사와 의정활동에 대한 각오를 밝혔다. 사진=임장훈 기자

행사는 故 이해찬 전 국무총리 추모연주와 활동영상, 저자가 직접 쓴 천상에 계신 아버지가 어머니 팔순 축하편지 낭독, 저자와의 대화, 추모곡 헌정 등으로 진행됐다.

염영선 도의원 저서는 동일제목 두번째로 의정활동, 정읍과 전북자치도 현안에 대한 칼럼, 전북도내와 정읍 역사문화 유적지 자전거 탐방 이야기 등을 직접 쓴 글을 담았다.

염 의원은 “故 이해찬 전 총리님의 대한민국 민주주의에 대한 헌신, 조국 통일에 대한 염원을 되새기며 더욱 좋은 정치로 보답하겠다”고 말했다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지