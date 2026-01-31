박보검이 무주에 떴다⋯상점 하나 없는 곳에 왜?

30일 첫 방송된 tvN <보검매직컬> 무주 앞섬마을서 촬영 배우 박보검·이상이·곽동연 출연⋯시골마을에 이발소 오픈

“언제 이 사람한테 머리를 맡겨 보겄어?"

평소 한적한 무주의 작은 시골 마을에 특별한 손님이 찾아왔다. 톱배우 박보검이 이발소 원장으로 깜짝 변신하면서 조용하던 골목에도 오랜만에 웃음과 활기가 번졌다.

배우 박보검·이상이·곽동연이 1년간 준비한 tvN 새 예능 프로그램 ‘보검 매직컬’이 지난 30일 첫 방송됐다.

출연진 못지않게 방송 전부터 관심을 모은 것은 촬영지였다. 제작진과 출연진 모두 촬영지 선정부터 이발소 리모델링까지 전 과정을 함께 준비한 것으로 알려지면서 더 화제를 모았다. 대다수가 강원도를 예상했지만, 실제 촬영지는 80여 가구가 모여 사는 무주 앞섬마을이었다.

이곳에서 이발소를 운영하기 위해 박보검과 이상이는 바쁜 일정 속에서도 각각 미용사(일반)와 미용사(네일) 국가 자격증 시험을 준비했다.

박보검은 아쉽게 실기 시험에서 떨어졌지만, 기존에 보유한 이용사 국가 자격증을 바탕으로 커트, 염색, 드라이, 면도 등 가능한 시술에 한해 운영하기로 했다. 이상이는 자격증 취득에 성공해 정식 네일리스트가 됐다. 곽동연은 고객들에게 음식을 대접하기 위해 붕어빵 달인을 찾아 비법을 공수받있다.

무주에서 이발소를 운영하게 된 박보검은 “머리도 하고, 네일도 하고, 음식도 해 드리면서 그 작은 마을에 조금 더 생기를 불어넣고 싶다"면서 “훗날 이 공간이 활력소, 충전소, 사랑방으로 지속되길 바라는 마음이다”고 말했다.

정식 오픈 전부터 세 배우는 마을 곳곳을 돌며 개업 선물을 나눠 주기도 했다. 보검 매직컬 바로 옆집에 사는 이웃에게 김치까지 얻어 먹으면서 순식간에 동네 사람으로 스며들었다. 정식 오픈 첫날 손님이 없어 걱정했지만, 금세 하나둘 모여들면서 정신 없는 하루가 예고되기도 했다.

이발소를 매개로 한 이들의 이야기는 단순한 예능 촬영을 넘어 마을 주민들이 잠시 쉬어가면서 이야기를 나누는 사랑방 역할을 했다.

‘보검 매직컬’을 기획한 손수정 PD는 제작 발표회에서 “이 마을 자체가 슈퍼 하나 없는 외딴 곳이다. 뭔가를 사러 나가려면 차를 타고 가야 하고, 아니면 버스를 기다려야 하는데 배차 간격이 엄청 길다”면서 “아무래도 젊은 청년들이 도와 줄 수 있는 일이 있다 보니 도움도 많이 받고, 마을에 활기가 돌았던 것 같다”고 전했다.

‘보검 매직컬’은 매주 금요일 저녁 8시 40분에 방송된다. 첫 방송 시청률(닐슨코리아 제공)은 전국 가구 기준 평균 2.8%, 최고 3.7%, 수도권 가구 기준 평균 3%, 최고 4.4%로 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

