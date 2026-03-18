내 이웃의 서재가 ‘인문학 도서관’으로…전주시 제1호 시민서가 지정

23일 전주시, 신정일 우리땅걷기 이사장과 제1호 시민서가 업무협약 2028년 2월까지 수만 권의 희귀 장서 시민에 개방…인문학 강연 마련

(왼쪽) 신정일 우리땅걷기 이사장(오른쪽) 신정일 서가 모습/사진=신정일 이사장 제공

전주시가 시민이 평생 정성껏 가꿔온 개인서재를 공동체 자산으로 공유하는 ‘제1호 전주시민서가’를 선보인다.

시는 오는 23일 문화사학자인 사단법인 ‘우리땅 걷기’ 신정일 이사장의 서재를 제1호 시민서가로 공식 지정하는 업무협약을 체결한다. 이번 협약은 ‘함께라서(書)’라는 슬로건 아래 개인이 소장한 장서와 인문학적 가치를 공적 자산으로 인정하고 이웃과 나누는 ‘책 문화 가치 환산’ 사업의 일환이다. 지자체가 주도해 사적인 독서공간을 지역사회의 인문학 거점으로 탈바꿈시키는 시도는 전국에서 전주시가 처음이다.

제1호 시민서가로 지정된 ‘신정일의 서가’는 신 이사장이 1970년대부터 수집해온 문학·역사·철학 등 수만 권의 인문학 서적이 소장된 보물창고다. 특히 희귀 문학잡지 창간호와 시집은 물론, 한국 잡지사의 중요 자료인 <뿌리 깊은 나무>, <샘이 깊은 물> 등을 보존하고 있어 인문학적 가치가 높은 곳으로 평가받는다.

협약에 따라 해당 서가는 오는 2028년 2월까지 2년간 시민들에게 개방된다. 시는 이곳을 거점으로 월 1회 이상의 ‘서재산책’ 활동과 청소년 진로프로그램 등 다양한 지역사회공헌 활동을 지원할 계획이다.

시민을 위한 강연도 마련된다. 오는 31일 ‘전주 택리지’를 시작으로 △4월 조선을 뒤흔든 역모사건 △6월 해파랑길 인문기행 △10월 세상을 바꾼 문장들 등 매월 화요일마다 깊이 있는 강연이 펼쳐진다.

신 이사장은 “개인의 서가도 누구나 편안하게 방문할 수 있는 도서관이 되었으면 좋겠다”며 “시민들이 이곳에서 책을 읽고 깊은 사유를 공유하길 바란다”고 밝혔다.

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